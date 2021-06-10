Mustafa Er İle Devam…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü teknik direktör Mustafa Er ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını kamuoyuna duyurdu.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz sezon takımımızda görev alan başarılı çalıştırıcı Mustafa Er ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır.

Teknik direktörümüz Mustafa Er ve değerli ekibi; Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan, Emre Oğuz’a, görevlerinde başarılar diliyoruz.

Kamuyounun bilgisine saygıyla duyurulur.

YAZICIYA ZİYARET..

Bu arada Bursaspor’un yeni yönetimi ilk ziyaretini merhum şampiyon başkan İbrahim Yazıcı’nın Emirsultan Mezarlığı’ndaki kabrine yaptı.

Adanur; "İlk ziyaretimizi Sayın Başkanımız İbrahim Yazıcı’ya gerçekleştirmek istedik. Allah kendisinden razı olsun. Bursaspor markasını yücelten başlıca isimlerden biri kendisi. Biz yaşadığımız sürece, Bursaspor yaşadığı ve dünya döndüğü sürece İbrahim Yazıcı asla unutulmayacak. Bizler onu her zaman şerefle, gururla ve onurla anacağız. Ondan aldığımız bayrağı en iyi şekilde devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız dedi.