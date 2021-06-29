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Mustafa Er: "Her Mevki İçin Oyuncu Bakıyoruz"

29 Haziran 2021 Salı 15:08
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Mustafa Er: "Her Mevki İçin Oyuncu Bakıyoruz"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezon öncesi antrenmanlarında açıklamalarda bulundu. Er, " Tesiste herkes mutlu, herkes gülüyor. Burası bizim evimiz ve evimizde çok mutlu olmamız gerekiyor." dedi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er “Bugün sezonu açıyoruz. Üç oyuncumuzun tedavi süreçleri devam edecek. Ataberk, Aykut, Onur ve İsmail Can’ın takımda kalması için görüşmeler yapılıyor. Sezon başını çok önemsiyorum ifadelerini kullandı. Batalla‘nın teknik ekipte yer almasını değerlendiren Mustafa Hoca, “Pablo da heyecanlı oyuncular da heyecanlı. Futbolcularımız futbol okulundayken Pablo burada şampiyonluk yaşadı. Çok heyecanlı, çok istekli Lig bittiğinden beri hep bizimle birlikteydi. Hem saha içi hem de şehrin birleştirici unsuru olarak katkısı olacak İlk günden bunu hissettirdi şeklinde konuştu Mustafa Er konuşmasının devamında hepimizin hedefi aynı. Tesiste herkes mutlu, herkes gülüyor. Burası bizim evimiz ve evimizde çok mutlu olmamız gerekiyor. Taraftarımız bizi zaten özledi bunu biliyoruz. İlk iç saha maçında çok güzel bir birliktelik olacaktır Buluşacağımız günü iple çekiyoruz. Şehirde olumlu anlamda sinerji var tekrar ayağa kalkıp sağlam adımlarla ilerlemek çok önemli. Oyuncularımızın istekleri anlamda biz her şeyi biliyoruz. Bizim A planımız, B planımız, C planımız her şey var. Çok zor olacak ama biz bu zorluğa her anlamda hazır olacağız. Sezon bittiğinden beri ben ve teknik ekibim sürekli beraberdik. Çok ciddi bir havuz ama bu havuzu güncellememiz gerekiyor. Bu süreç transfer sezonunun sonuna kadar sürecek gibi duruyor. Hemen hemen her mevkiye bakıyoruz Mevcut oyuncularımıza da teklifler var Oyuncularımıza teklifler var ama onların da burada kalıp mutlu olacakları ortam yaratmak istiyoruz. Herhangi bir oyuncumuza çok ciddi bir teklif gelir o zaman oturup değerlendiririz Biz oyuncularımızla beraber sadece sahaya odaklıyız. 3-4 tane kiralık oyuncumuz vardı onları da değerlendireceğiz Şu anki planımız, programımız 7-8 oyuncu transfer edebilmek Biz kazanmak için her şeyini ortaya koyacak bir ekip yaratmak istiyoruz hedefimiz en üst noktaya kadar çıkabilmek dedi.

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Mustafa Er: Her Mevki İçin Oyuncu Bakıyoruz
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