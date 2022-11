Mustafa Dalcı: Gençlerbirliği'ni mutlaka ligde tutacağız

ANKARA - Spor Toto 1’inci lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 14’üncü hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde devam eden hazırlıklar kapsamında yapılan idman öncesi göreve yeni gelen teknik direktör Mustafa Dalcı ile futbolcular Muhammed Bayır ve Barış Alıcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



MUSTAFA DALCI: KALAN 6 MAÇTA BÜTÜN PUANLARA TALİBİZ



Gençlerbirliği’nin Türk futbolunda önemli bir yeri olduğunu ama mevcut konum itibarıyla zor bir durumda bulunduğunu ifade eden teknik direktör Mustafa Dalcı, yapılan istişarelerle gereken eylemleri en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Kulüp olarak içinde bulundukları durumdan kurtulmak için doğru işler yapacaklarına inandığını belirten Dalcı, "Gerçekçi olmak lazım. İlk yarının bitmesine 6 maç var. Mevcut kadromuzla bu 6 maçta ben ve ekibim bütün puanlara talibiz. Bu anlayışta olmamız gerekiyor, oyuncuya bunu inandırmak gerekiyor. Bu 4’üncü antrenmanım. Kendileriyle mini toplantılar halinde görüşmelerimizi yaptık. Onlar bizi biz onları tanımaya çalışıyoruz. Futbol dünyası içerisinde biz oyuncularımızın yeteneklerini biliyoruz. Sosyal anlamda da tanımak gerekiyor. Onlarla birlikte doğru işler yapacağımızı düşünüyoruz. Bu 6 maça çok doğru hazırlanmamız lazım. Her maç kendi içerisinde çok önemli ve çok değerli. Maç maç düşünüyoruz, hafta hafta düşünüyoruz. Bu hafta Altay maçı bizim için çok önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Şöyle bir gerçek var, her şey zor mu zor. Zor olan şeyler güzeldir. Biz bu mücadelenin içerisinde her anlamda dimdik duracağız, güçlü olacağız ve buradan başarılı bir şekilde çıkacağız. İnşallah Gençlerbirliği’ni biz bu sene mutlaka ve mutlaka ligde tutacağız" dedi.



"KOMPAKT BİR TAKIM YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Gençlerbirliği’nin dinamik, tempolu ve genç bir takım olduğunu kaydeden Dalcı, "Tecrübeli oyuncu içeride maalesef çok az ama bunların en büyük özellikleri güçlü ve dinamik olmaları. Biz bu yönlerini daha çok sahanı içerisinde kullanmaya çalışacağız. Kompakt bir takım yapmaya çalışacağız. Birlikte hücum yapan, birlikte defans yapan ve birlikte sahanın içerisinde mücadele eden bir anlayışı ön planda tutacağız. Tecrübenin yetersizliği içeride belli sorunlar yaratabiliyor ama biz bunları mental ve psikolojik olarak daha fazla yukarı çıkarma düşüncesindeyiz. Eksik bölgeler her takımda olduğu gibi burada da var, futbolda eksik bitmez. Devre arasında yapacağımız hamleler için yönetim kurulumuzla, değerli başkanımızla, sportif direktörümüzle istişare ediyoruz. Şu anda kalan 6 maçla alakalı tamamen konsantrasyonumuz ve düşüncemiz. O yüzden şu anda transferi çok fazla düşünmüyorum. Bu 6 maçta maksimum alabileceğimiz puanlar 2’nci yar bizim için çok değerli olacak. Hedefimiz tamamen şu anda 6 maç" diye konuştu.



Dalcı, Süper Lig’de 45 günlük dünya kupası arası ile birlikte dikkatlerin 1’inci Lig’e çekileceğini sözlerine ekledi.



MUHAMMED BAYIR: İNŞALLAH BU HAFTA GALİBİYET VE PUAN SERİSİNE BAŞLARIZ



Uzun süredir devam eden bir mağlubiyet serileri olduğunu hatırlatan Muhammed Bayır, "Bu ister istemez moral bozuyor ama biz şartların böyle olacağını transfer kapalı olduğundan beri biliyorduk. Bu yüzden mücadelemizden hiçbir zaman ödün vermedik, vermeyeceğiz de. Yeni bir hocamız geldi. O'nun da bize enerjisiyle tekrar biz hava yakalayıp en azından kısa vadeli de olsa galibiyet ve puanlar almak istiyoruz. İnşallah bu hafta Mustafa hoca ile galibiyet ve puan serisine başlarız" dedi.



BARIŞ ALICI: MUSTAFA HOCAMIZLA GÜZEL BİR SİNERJİ YAKALAYACAĞIZ



Kırmızı-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Barış Alıcı ise son 2 hafta mücadele anlamında iyi bir reaksiyon gösterdiklerini belirterek, "Mustafa hocamızın gelişi ile birlikte çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Hocamızın da zaten geçen sezon yaptıkları ortada, şampiyon bir takımdan geldi. Umarım Mustafa hocamız ve ekibimizle beraber güzel bir sinerji yakalayacağımıza inanıyorum. Transfer açılırsa, çok daha güçlü bir takım kurulursa, ben takımın şu anki durumundan çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bunu da yapabilecek potansiyele sahip bir ekibiz. Umarım hocamız için de bizim için de hayırlı olur. Bizler de futbolcu grubu olarak bunu skora yansıtıp güzel sonuçlar alırız" şeklinde konuştu.