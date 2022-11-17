Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.580,89
ALTIN
1.056,44
DOLAR
18,62
STERLİN
22,05
EURO
19,28
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa...
Samsun'da kamu konutları satışa çıkarıldı
Samsun'da kamu konutları satışa...
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mustafa Dalcı: Gençlerbirliği'ni mutlaka ligde tutacağız

17 Kasım 2022 Perşembe 14:11
Mustafa Dalcı: Gençlerbirliği'ni mutlaka ligde tutacağız

ANKARA - Spor Toto 1’inci lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 14’üncü hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde devam eden hazırlıklar kapsamında yapılan idman öncesi göreve yeni gelen teknik direktör Mustafa Dalcı ile futbolcular Muhammed Bayır ve Barış Alıcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA DALCI: KALAN 6 MAÇTA BÜTÜN PUANLARA TALİBİZ

Gençlerbirliği’nin Türk futbolunda önemli bir yeri olduğunu ama mevcut konum itibarıyla zor bir durumda bulunduğunu ifade eden teknik direktör Mustafa Dalcı, yapılan istişarelerle gereken eylemleri en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Kulüp olarak içinde bulundukları durumdan kurtulmak için doğru işler yapacaklarına inandığını belirten Dalcı, "Gerçekçi olmak lazım. İlk yarının bitmesine 6 maç var. Mevcut kadromuzla bu 6 maçta ben ve ekibim bütün puanlara talibiz. Bu anlayışta olmamız gerekiyor, oyuncuya bunu inandırmak gerekiyor. Bu 4’üncü antrenmanım. Kendileriyle mini toplantılar halinde görüşmelerimizi yaptık. Onlar bizi biz onları tanımaya çalışıyoruz. Futbol dünyası içerisinde biz oyuncularımızın yeteneklerini biliyoruz. Sosyal anlamda da tanımak gerekiyor. Onlarla birlikte doğru işler yapacağımızı düşünüyoruz. Bu 6 maça çok doğru hazırlanmamız lazım. Her maç kendi içerisinde çok önemli ve çok değerli. Maç maç düşünüyoruz, hafta hafta düşünüyoruz. Bu hafta Altay maçı bizim için çok önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Şöyle bir gerçek var, her şey zor mu zor. Zor olan şeyler güzeldir. Biz bu mücadelenin içerisinde her anlamda dimdik duracağız, güçlü olacağız ve buradan başarılı bir şekilde çıkacağız. İnşallah Gençlerbirliği’ni biz bu sene mutlaka ve mutlaka ligde tutacağız" dedi.

"KOMPAKT BİR TAKIM YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Gençlerbirliği’nin dinamik, tempolu ve genç bir takım olduğunu kaydeden Dalcı, "Tecrübeli oyuncu içeride maalesef çok az ama bunların en büyük özellikleri güçlü ve dinamik olmaları. Biz bu yönlerini daha çok sahanı içerisinde kullanmaya çalışacağız. Kompakt bir takım yapmaya çalışacağız. Birlikte hücum yapan, birlikte defans yapan ve birlikte sahanın içerisinde mücadele eden bir anlayışı ön planda tutacağız. Tecrübenin yetersizliği içeride belli sorunlar yaratabiliyor ama biz bunları mental ve psikolojik olarak daha fazla yukarı çıkarma düşüncesindeyiz. Eksik bölgeler her takımda olduğu gibi burada da var, futbolda eksik bitmez. Devre arasında yapacağımız hamleler için yönetim kurulumuzla, değerli başkanımızla, sportif direktörümüzle istişare ediyoruz. Şu anda kalan 6 maçla alakalı tamamen konsantrasyonumuz ve düşüncemiz. O yüzden şu anda transferi çok fazla düşünmüyorum. Bu 6 maçta maksimum alabileceğimiz puanlar 2’nci yar bizim için çok değerli olacak. Hedefimiz tamamen şu anda 6 maç" diye konuştu.

Dalcı, Süper Lig’de 45 günlük dünya kupası arası ile birlikte dikkatlerin 1’inci Lig’e çekileceğini sözlerine ekledi.

MUHAMMED BAYIR: İNŞALLAH BU HAFTA GALİBİYET VE PUAN SERİSİNE BAŞLARIZ

Uzun süredir devam eden bir mağlubiyet serileri olduğunu hatırlatan Muhammed Bayır, "Bu ister istemez moral bozuyor ama biz şartların böyle olacağını transfer kapalı olduğundan beri biliyorduk. Bu yüzden mücadelemizden hiçbir zaman ödün vermedik, vermeyeceğiz de. Yeni bir hocamız geldi. O'nun da bize enerjisiyle tekrar biz hava yakalayıp en azından kısa vadeli de olsa galibiyet ve puanlar almak istiyoruz. İnşallah bu hafta Mustafa hoca ile galibiyet ve puan serisine başlarız" dedi.

BARIŞ ALICI: MUSTAFA HOCAMIZLA GÜZEL BİR SİNERJİ YAKALAYACAĞIZ

Kırmızı-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Barış Alıcı ise son 2 hafta mücadele anlamında iyi bir reaksiyon gösterdiklerini belirterek, "Mustafa hocamızın gelişi ile birlikte çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Hocamızın da zaten geçen sezon yaptıkları ortada, şampiyon bir takımdan geldi. Umarım Mustafa hocamız ve ekibimizle beraber güzel bir sinerji yakalayacağımıza inanıyorum. Transfer açılırsa, çok daha güçlü bir takım kurulursa, ben takımın şu anki durumundan çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bunu da yapabilecek potansiyele sahip bir ekibiz. Umarım hocamız için de bizim için de hayırlı olur. Bizler de futbolcu grubu olarak bunu skora yansıtıp güzel sonuçlar alırız" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DalcıGençlerbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Büyükekşi: Milli Takımımızı Anadolu ile buluşturmaya devam edeceğiz
Mehmet Büyükekşi: Milli Takımımızı Anadolu ile buluşturmaya devam edeceğiz
Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in sözleşmeleri uzatıldı
Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in sözleşmeleri uzatıldı
Giresunspor, 4 galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı aldı
Giresunspor, 4 galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı aldı
Afrika ülkeleri kamp için yine Antalya’yı seçti
Afrika ülkeleri kamp için yine Antalya’yı seçti
Stefan Kuntz: İlk 60 dakikadan çok memnunum
Stefan Kuntz: İlk 60 dakikadan çok memnunum
A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı devirdi: 2-1
A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı devirdi: 2-1
Başkan Çebi, Ankara’dan gelen Şehit Aileleriyle buluştu
Başkan Çebi, Ankara’dan gelen Şehit Aileleriyle buluştu
Trabzon'da patenler, dünya şampiyonasında 'gol' için kayacak
Trabzon'da patenler, dünya şampiyonasında 'gol' için kayacak
Eyüpspor Süper Lig'e göz kırpıyor
Eyüpspor Süper Lig'e göz kırpıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول