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Mustafa Cengiz: Korkumuz VAR hakemindeydi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2021 Perşembe 09:31
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Mustafa Cengiz: Korkumuz VAR hakemindeydi

MKE Ankaragücü'nü galibiyetinden dolayı tebrik eden Mustafa Cengiz, "Ölümüne oynadılar, mücadele ettiler. Onların sorunları maddi açıdan belki çok büyük. Bizimki belki diğer takımlara kıyasla en düşük. Futbolcularımızın da ellerinden geldiğini yaptığına inanıyorum. Teknik heyetimiz zaten varını, yoğunu ortaya koymuş durumda, hocamız da öyle. Burada beni üzen şu oldu; kendi aramızda hocamızla da konuştuk. Ben ilgililerle de konuştum. Olabilecek en ilgililerle de. Uyarımı da yaptım. Şimdi bizim korkumuz VAR hakemindeydi açık konuşayım. Biz onun objektif karar vermesini, ondan korkuyorduk" dedi.

"ÇİFTE STANDARTLAR, KÖTÜ ÖRNEKLER İNSANI KORKUTUYOR"

Mustafa Cengiz, yaşadıkları korkunun fiziki olmadığını dile getirerek, "Demirden korksak trene binmeyiz. Fakat yapılacak çifte standartlar, kötü örnekler insanı korkutuyor. İnsanda bir devlete, bir örgüte, bir insana adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir. Adalet mülkün temeli derken, bazıları malı, mülkü anlıyor. Adalet memleketin temelidir. Her şeyin temelidir. Bazıları diyorum. Hakemler için konuşuyorum. Maalesef VAR'daki görmeyen kör gözler, asıl sahada kör ve sağır gözler oldu. Sahadaki hakem maalesef özellikle kırmızı kart bir utanç vesilesi. Eve gitsin ve baksın. Adam görmüyor bile. Normal bedensel hareket olarak tabiki insan yerden güç almak için kollarını kaldırır. Hazır ol vaziyetinde koşamazsınız. Hazır ol vaziyetinde koşarsanız adama gülerler. Bunlar sanırım bizim Mostafa Mohamed'in hazır ol vaziyetinde topa girmesini istediler. Görmüyor. Öbürü geliyor çok profesyonelce kafasını soktu. Kafasını tutuyor sonra yüzünü tutuyor. Sonra dudağı patlamış gibi pamuk konuyor. Pamuğu çıkarıyor kan yok. Bu kadar olmaz. Bunu yapmayın. Biz teslim ediyoruz gerçekten Ankaragücü tebrik ederim. Helal olsun ama bunlara gerek yok. Siz gençliğe örnek olun. Atamızın dediği gibi ahlaklı olun. Ben bunu bazı futbolcular için diyorum. Ankaragücü camiası ve takımı için asla demem. Bildiğiniz gibi ben bir Ankaralıyım aynı zamanda. Tuttuğum takımlardan çok ciddi sempatim olan takım. Bu takım en sonda da olmamalıydı. Fakat şanslar, maddi durumlar bu da hale getirdi. Yöneticilerde ellerden geldiği gibi çalışıyor. Penaltı pozisyonunda da konuştum. Bu işin bir numaralarıyla konuştum. Onlar görmemiş. Hakem elini gösterdi. Ele çarptı dedi. Vücuttan top ele gelirse VAR kurallarına veya oyun kurallarına göre o penaltı değil. Eğer faulden verilmişse onu tartışırız. Ama hiç faul işareti yapmadı. Bu arada acı olan VAR hiç devreye girmedi. Mostafa Mohamed'de de girmedi. Çocuk da şaşırdı. Aynı olaylarla Diagne olayında da oldu. Tersine kafası kırılan Luyindama'ya oldu. Ayıp değil mi kardeşim" diye konuştu. 

"SERDAR TATLI, EĞER MUTLU OLDUĞUNU HİSSEDERSEM ZATEN 1 SANİYE ORADA DURMA"

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'ya seslenen Başkan Cengiz, "Ey Serdar Tatlı. Sen bunları izliyorsun. Ben senin bundan mutlu olduğunu zannetmiyorum. Eğer mutlu olduğunu hissedersem zaten 1 saniye orada durma. Ben sadece Galatasaray için değil, bizim lehimize de hata yapılsa müthiş rahatsız oluyorum. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Beni ilgilendirmiyor. Fakat MHK bu kafa ve bu çifte standartlarla giderse ki gidiyor 1 saniye orada durmamalı. Utanç vesilesi. Türk halkına böyle kötü örnekleri sahaya süremezsin. Ne sahaya, ne VAR'a ne AVAR'a..." şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMustafa Cengiz
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