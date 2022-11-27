Mustafa Cengiz anıldı

İSTANBUL (DHA)

Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı. Ulus Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine; Mustafa Cengiz'in ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve sevenleri katıldı.

Sarper Cengiz, babasının son günlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısını anlattı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, merhum Mustafa Cengiz'in sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmekten sağlığına hiç dikkat etmediğini ifade ederek, "Son zamanlarda özellikle. Sarper ile de konuştum, dikkat etseydi belki bugün yaşıyor olacaktı ama Galatasaray'ın problemleriyle son nefesine kadar uğraştı. Ben Galatasaray başkanı olarak, Galatasaray için verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Her zaman Galatasaraylıların kalbinde yeri büyük olacaktır. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Yakınlarına ve ailesine de sabırlar diliyorum" dedi.

Abdurrahim Albayrak ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mustafa Cengiz başkanım, Galatasaray sevgisi ile yaşadı. Galatasaray sevgisi ile ölen Mustafa Cengiz başkanıma Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun."