Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.874,34
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi...
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553...
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mustafa Cengiz anıldı

Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

27 Kasım 2022 Pazar 17:32
Mustafa Cengiz anıldı

İSTANBUL (DHA)

Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı. Ulus Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine; Mustafa Cengiz'in ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve sevenleri katıldı.

Sarper Cengiz, babasının son günlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısını anlattı. 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, merhum Mustafa Cengiz'in sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmekten sağlığına hiç dikkat etmediğini ifade ederek, "Son zamanlarda özellikle. Sarper ile de konuştum, dikkat etseydi belki bugün yaşıyor olacaktı ama Galatasaray'ın problemleriyle son nefesine kadar uğraştı. Ben Galatasaray başkanı olarak, Galatasaray için verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Her zaman Galatasaraylıların kalbinde yeri büyük olacaktır. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Yakınlarına ve ailesine de sabırlar diliyorum" dedi.

Abdurrahim Albayrak ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mustafa Cengiz başkanım, Galatasaray sevgisi ile yaşadı. Galatasaray sevgisi ile ölen Mustafa Cengiz başkanıma Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa CengizGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı
Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı
Trabzonspor, Antalya yolcusu
Trabzonspor, Antalya yolcusu
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Adnan Polat: İnşallah şampiyon olacağız
Adnan Polat: İnşallah şampiyon olacağız
Japonlar örnek olmaya devam ediyor
Japonlar örnek olmaya devam ediyor
Kosta Rika ilk galibiyetini aldı
Kosta Rika ilk galibiyetini aldı
6. Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası başladı
6. Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası başladı
Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, son yolculuğuna uğurlandı
GÜNEŞ: RONALDO’YU ŞU ANDA ALAMAYIZ
GÜNEŞ: RONALDO’YU ŞU ANDA ALAMAYIZ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول