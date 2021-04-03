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Muşlu kız çocuklarına karateyi sevdirdi; sporcuların yüzde 70'i kız

Erzurum'da 9 yaşında başladığı karateye, yaşamını sürdürdüğü Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karate hocası olarak devam eden Aydan Ferhatoğlu, 200 çocuğa eğitim veriyor. 2 çocuk annesi Aydan Ferhatoğlu'nun öğrencilerinin yüzde 70'i, kız çocuklarından oluşuyor. Aydan, bir yandan annelik yaptığı kız sporcularına bir taraftan da spor hocası olarak özellikle savunma sanatını öğretiyor. Hedefleri Türkiye başta olmak üzere düzenlenecek müsabakalarda birçok başarıya imza atmak olan sporcular ise Aydan hoca sayesinde tanıştıkları karateyi çok sevdiklerini söyledi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 13:54
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Muşlu kız çocuklarına karateyi sevdirdi; sporcuların yüzde 70'i kız

MUŞ - ​Erzurum'da yaşayan Sevim- Adnan Akbulut çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Aydan Ferhatoğlu, annesinin isteği üzerine 9 yaşında karateye başladı. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza atan Ferhatoğlu, çok sayıda madalya ve kupa kazandı. Aydan Ferhatoğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda 2015'te öğrenim görürken, sınıf arkadaşı olan, şimdi ise Muş Belediyesi’nde spor eğitmenliği yapan Yakup Ferhatoğlu ile evlenip, Muş'a yerleşti. 2 çocuğu olan Aydan, evlenirken, bıraktığı karateye üniversitede spor hocası olan eşinin desteğiyle tekrar başladı. 

KIZ ÇOCUKLARINA KARATEYİ SEVDİRDİ

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Aydan Ferhatoğlu antrenörlüğünde açılan karate kursu, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Balkan Şampiyonası başta olmak üzere Türkiye’de de çok sayıda başarı elde eden Ferhatoğlu, özellikle kız çocuklarının kursa ilgisini daha da artırıyor. Zaman zaman eşinin de yardımıyla sporcuları hazırlayan Ferhatoğlu, yüzde 70’i kızlardan oluşan 200 çocuğu en iyi şekilde eğitmek için çalışıyor. Aydan Ferhatoğlu, bir yandan da annelik yaptığı sporcularını savunma sanatıyla buluşturuyor.

Hedefleri, Türkiye başta olmak üzere düzenlenecek müsabakalarda başarılara imza atmak olan sporcular ise Aydan hoca sayesinde tanıştıkları karateyi çok sevdiklerini dile getirdi. 

Koronavirüs ile mücadele noktasında girilen normalleşme süreciyle eğitimlere devam ettiklerini belirten Aydan Ferhatoğlu, “Kayıtlarımız her gün kız yönünde daha çok artmaktadır. Anne ve babaların güvenebileceği antrenör olması ve onları karateye yönlendirmesi, bizim de çok hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

Özellikle kız çocukları için güvenli ortam oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Ferhatoğlu, “Ben de bir kız çocuğu annesi olarak, onlar için elimden gelen bütün imkanları sağlamaya çalışıyorum; çünkü kız çocuklarının çok iyi değer hak ettiklerini düşünüyorum. Onların gelecekleri için bir yön çizmeye çalışıyorum. Ailelerin bize verdiği güven, bizim onlara verdiğimiz güven, bizi üste çıkarıyor" dedi.

'SPORCULARIMIZI ÜST SEVİYEYE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Milli sporcularının olduğunu belirterek, hedeflerinin de Türkiye Şampiyonası'nda iyi dereceler elde edip, milli takıma sporcu vermek olduğunu anlatan Aydan Ferhatoğlu, “Erkek sporcularımızı yabana atmıyorum. Onlar da bizim için çok önemli ama şu anki dönemde kız çocuklarımızı ön plana çekiyoruz. Kız çocuklarımızın Türkiye Şampiyonası'na giderek, derece yapıp, milli takıma girebilmeleri için elimizden gelen bütün imkanları sağlıyoruz" diye konuştu.

Kendisinin karate, eşinin ise kayak antrenörü olduğunu belirten Ferhatoğlu, “Eşimin desteğiyle Muş’taki genç çocuklara, genç kızlara yön vererek, onları en iyi şekilde ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Sporcularımızı üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz" dedi. 

'ANTRENÖRÜMÜZ, BİZİM KARATECİ ANNEMİZ'

Antrenör Aydan Ferhatoğlu sayesinde karate ile Muş’ta tanıştığını belirten Sudenaz Sümeyye Subaşı (16) ise “Karate sporunu büyük keyifle yapıyorum. Her gün antrenmanlara gelmeyi iple çekiyorum. Antrenörümüz aynı zamanda bizim karateci annemiz. Her şekilde bizlere eşiyle destek oluyor. Biz 3 kardeşiz ve 3'ümüz de karateyle uğraşıyoruz. 3 yıldır lisanslı sporcularız. Ben kendi ve buradaki tüm sporcu kardeşlerim adına mili takıma sporcu olmak, olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında ülkemi temsil etmek isterim" diye konuştu. 

Karateyi çok sevdiğini dile getiren Zeynep Ceylin Aşık da “Karateyi çok seviyorum. Arkadaşlarımla burada spor yapmayı çok seviyoruz. Amacımız, şampiyon olmak. Buradan şampiyon olarak çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muşlu Kız çocuklarıSporcular
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