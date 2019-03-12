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Muslera tuttu, biz yedik

Bülent Korkmaz: Muslera tuttu, biz yedik

Muslera tuttu, biz yedik

Bülent Korkmaz: Muslera tuttu, biz yedik

12 Mart 2019 Salı 09:30
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Muslera tuttu, biz yedik

İSTANBUL (DHA)

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takımının Galatasaray'a 5-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın performansını öne çıkaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"Maçın özeti, Muslera tuttu, biz yedik. Özellikle ilk yarı istediğimizi oynadık. Maalesef talihsiz bir gol yedik. İkinci yarı oyun disiplininde içinde kalırsak oyunu çeviririz dedim ama maalesef oyunun kırılma anlarında Muslera'nın müthiş oyunu vardı. Bu saatten sonra 1-0 veya 5-0. Puan getirmiyor. Önümüzde çok kritik bir Alanya maçı var, tüm konsantrasyonumuzu ona vereceğiz."

"UMARIM DAHA İYİ OLURLAR"

Takımdaki genç oyunculara ilişkin konuşan Korkmaz, "Geleceklerini kendileri belirleyecek, biz yardımcı olacağız. Biz gereken fikrimizi, gereken öğretmenliğimizi yapıyoruz. Biz olduğumuz sürece gelişim ve geliştirme olacak. Biz olmadığımızda kendileri belirleyecekler. Biz onlara bir yol çizmeye çalışıyoruz, umarım daha iyi olurlar" dedi.

"UNUTULACAK BİR ADAM DEĞİLİM"

Galatasaray taraftarının kendisine gösterdiği sevgiye ilişkin gelen bir soruya Bülent Korkmaz, "Unutulacak bir adam değilim açıkçası. Teşekkür ediyorum. Onların ilgisine, onların sevgisine. Her zaman için söylediğim gibi, teşekkür ediyorum. Her yerde bu ilgiyi görüyorum. Demek ki futbolcuyken doğru işler yapmışım" yanıtını verdi.

"ZOR BİR SEZON OLACAĞINI SÖYLEDİM"

Takımdaki geleceğine ilişkin Korkmaz, "Ben hep geldiğimden beri Antalya'ya, zor bir sezon olacağını söyledim. Bu seneyi geçtiğimiz zaman, düşünülen planlama yapıldığı zaman bu takımın daha iyi yerlerde olacağını söylemiştim. Hala arkasındayım bu sözlerin. Bu seneyi geçersek, gelecek sene göreceksiniz neler olacağını" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bülent KorkmazMusleraAntalyasporGalatasaray
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