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MKS Kağıtçılık, Zeytinburnu Spor’un 2022-2023 sezonunda forma sponsoru oldu.

Süper Amatör Lig takımlarından Zeytinburnu Spor’un 2022-2023 sezonu forma sponsoru MKS Kağıtçılık oldu. Merkezefendi stadyumunda düzenlenen imza törenine MKS Kağıtçılık Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon, Zeytinburnu Spor Kulubu Başkanı Cemil Gülgönül ve Sportif Direktör Selçuk Yıldız katıldı. 

18 Ekim 2022 Salı 14:41
MKS Kağıtçılık, Zeytinburnu Spor’un 2022-2023 sezonunda forma sponsoru oldu.

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Zeytinburnu Spor Kulübü Teknik Direktör Hakki Akman ve futbolcuların yanı sıra teknik heyette katıldı. 
Süper Amatör ligin ilk haftası karşı karşıya gelen Zeytinburnu Spor, Gültepe maçı öncesi soyunma odasını ziyaret eden MKS Kağıtçılık Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon, oyunculara ve teknik heyete yeni sezonda başarılar dileyerek, forma sponsorluğunun kupa getirmesini temenni etti. Zeytinburnu Spor Kulubu Başkanı Cemil Gülgönül, MKS Kağıtçılık Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon’a yeni formalardan hediye etti.

ZEYTİNBURNU’NDA GERŞON RÜZGARI
Gerşon maçın ardından yaptığı açıklamada da her zaman Zeytinburnuspor’un yanında olmaya devam edeceğini söyledi.
Gerşon’un maçtan önce açıkladığı galibiyet primini de maçın bitişi ile birlikte futbolculara dağıttığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mks KağıtçılıkZeytinburnu Spor
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