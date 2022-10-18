MKS Kağıtçılık, Zeytinburnu Spor’un 2022-2023 sezonunda forma sponsoru oldu.

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Zeytinburnu Spor Kulübü Teknik Direktör Hakki Akman ve futbolcuların yanı sıra teknik heyette katıldı.

Süper Amatör ligin ilk haftası karşı karşıya gelen Zeytinburnu Spor, Gültepe maçı öncesi soyunma odasını ziyaret eden MKS Kağıtçılık Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon, oyunculara ve teknik heyete yeni sezonda başarılar dileyerek, forma sponsorluğunun kupa getirmesini temenni etti. Zeytinburnu Spor Kulubu Başkanı Cemil Gülgönül, MKS Kağıtçılık Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon’a yeni formalardan hediye etti.

ZEYTİNBURNU’NDA GERŞON RÜZGARI

Gerşon maçın ardından yaptığı açıklamada da her zaman Zeytinburnuspor’un yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Gerşon’un maçtan önce açıkladığı galibiyet primini de maçın bitişi ile birlikte futbolculara dağıttığı belirtildi.