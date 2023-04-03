MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşılaşacak

Ankara

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve son 6 maçın 5'ini kaybeden başkent temsilcisi, kupada yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas'la çıkışa geçmeye çalışacak.

Kupada Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor'u son olarak da penaltılarla Beşiktaş'ı eleyen MKE Ankaragücü, bu tura Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek gelen Trabzonspor'la karşılaşacak.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maç 1-1 sona berabere bitmişti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip yarı finalde adını çeyrek finalde Galatasaray-Medipol Başakşehir galibiyle karşılaşacak.

23 yıllık yarı final hasreti

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 23 yıl sonra yarı final çıkmak istiyor.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda yarı finale kalamıyor.

Son olarak 1999-2000 sezonunda yarı final oynayan ve 16 Şubat 2000 tarihinde Galatasaray'a elenen MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u eleyip 23 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırmaya çalışacak.

Trabzonspor'u 11 maçtır yenemiyor

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 11 maçı da kazanamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibini son olarak 1 Mayıs 2010'da Ankara'da oynanan Süper Lig maçında 1-0 yenmişti. Daha sonra iki takımın oynadığı 11 maçta Trabzonspor 7 galibiyet alırken, 4 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Taraflar tarihilerinde Türkiye Kupası'nda ise 4. kez eşleşti. Daha önceki 3 eşleşmenin 2'sinde tur atlayan taraf MKE Ankaragücü olmuştu.

Tolunay Kafkas seyircisiyle buluşuyor

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımının başında Ankara'da ilk maçına çıkacak.

Göreve geldikten sonra ilk sınavını hafta sonu ligde Medipol Başakşehir karşısında veren Kafkas, Eryaman Stadı'nda ilk kez taraftarın önünde yedek kulübesinde takımını yönetecek.

Tolunay Kafkas ayrıca eski takımı Trabzonspor'a karşı da mücadelesini verecek. Kafkas, uzun yıllar futbol da oynadığı Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü 2012-2013 sezonunda bir süre yapmıştı.

Trabzonspor, kupada MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan, haftayı sahasında 4-3'lük Yukatel Kayserispor mağlubiyetiyle kapatan bordo-mavililer, kupada MKE Ankaragücü karşısında yarı finale yükselerek yoluna devam etmek istiyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak takım, yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Karadeniz ekibinde Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Dünkü çalışmaya katılan Trezeguet'nin durumu ise son kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Trabzonspor, öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, ardından özel uçakla Ankara'ya gidecek.