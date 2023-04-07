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MKE Ankaragücü, yarın İstanbulspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

07 Nisan 2023 Cuma 12:20
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MKE Ankaragücü, yarın İstanbulspor'u konuk edecek
Ankara

Alt sıralara yakından ilgilendiren maç yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-1 yenerek 23 yıl sonra yarı finale yükselen MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 25 puanla 15. sırada yer alıyor. Düşme hattında yer alan İstanbulspor ise 24 puanla 17. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Emre Kılınç ile Kevin Malcuit sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler İstanbulspor maçında sarı kart görürse, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

19 yıl sonra Ankara'da Süper Lig'de karşılaşacaklar

İki takım Süper Lig'de yaklaşık 19 yıl sonra Ankara'da birbirlerine rakip olacak.

MKE Ankaragücü ile İstanbulspor arasında Ankara'da son Süper Lig maçı 14 Ağustos 2004'te oynanmış ve gol sesi çıkmamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MKEAnkaragücüSüperligİstanbulsporSK
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