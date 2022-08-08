MKE Ankaragücü - Konyaspor: 0-0 

7'nci dakikada Marlon'un sol taraftan yaptığı ortada Oğuz, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza yayı üzerinde topa yükselen Oğuz'un kafa vuruşunda top auta gitti.
9'uncu dakikada kaleci Sehic'in hatalı pasında topla buluşan Chatzigiovanis, topu boş kale yerine auta gönderdi.
17'nci dakikada Pedrinho'nun pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Beridze şutunu çekti. Kaleci Sehic'i de geçen top yandan auta gitti.
44'üncü dakikada sağ taraftan Ahmet Oğuz'un yaptığı ortaya yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarı çıktı.
47'nci dakikada Bruno'nun sağ taraftan yaptığı ortada Calvo'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.
59'uncu dakikada Hadziahmetovic'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Calvo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
DHA