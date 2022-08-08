Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.805,53
ALTIN
1.035,41
DOLAR
17,96
STERLİN
21,79
EURO
18,41
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209...
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Sözleşmeli Personel alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik...
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ÖSYM, KPSS tarihini belirledi
Kapat

MKE Ankaragücü - Konyaspor: 0-0 

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 

08 Ağustos 2022 Pazartesi 23:54
MKE Ankaragücü - Konyaspor: 0-0 

7'nci dakikada Marlon'un sol taraftan yaptığı ortada Oğuz, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza yayı üzerinde topa yükselen Oğuz'un kafa vuruşunda top auta gitti.

9'uncu dakikada kaleci Sehic'in hatalı pasında topla buluşan Chatzigiovanis, topu boş kale yerine auta gönderdi. 

17'nci dakikada Pedrinho'nun pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Beridze şutunu çekti. Kaleci Sehic'i de geçen top yandan auta gitti.

44'üncü dakikada sağ taraftan Ahmet Oğuz'un yaptığı ortaya yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarı çıktı. 

47'nci dakikada Bruno'nun sağ taraftan yaptığı ortada Calvo'nun kafa vuruşunda top auta çıktı. 

59'uncu dakikada Hadziahmetovic'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Calvo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüKonyasporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3 
Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3 
Başakşehir - Kasımpaşa: 4-0
Başakşehir - Kasımpaşa: 4-0
Fenerbahçe’de 10 numaralı forma Arda Güler’in oldu
Fenerbahçe’de 10 numaralı forma Arda Güler’in oldu
İslami Dayanışma Oyunları'na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu katılacak
İslami Dayanışma Oyunları'na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu katılacak
Galatasaraylı Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız
Galatasaraylı Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1
U18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
U18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor: 2-3
Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor: 2-3
Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor: 2-4
Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor: 2-4

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول