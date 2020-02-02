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MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: 1-1

Süper Lig'in 20'nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma her iki yarıda atılan gollerle berabere sonuçlandı.

MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: 1-1

Süper Lig'in 20'nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma her iki yarıda atılan gollerle berabere sonuçlandı.

02 Şubat 2020 Pazar 17:01
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MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: 1-1

ANKARA,(DHA)

Süper Lig'in 20'nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma her iki yarıda atılan gollerle berabere sonuçlandı.

6'ncı dakikada Sedat'ın hatalı pasında Quaresma kaleci ile karşı karşıya kaldı. Pinto son anda ayak koyarak mutlak golü önledi.

7'nci dakikada Kasımpaşa atağında, Hadadi sol taraftan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Thiam, topu kafa ile filelere gönderdi. 0-1

14'üncü dakikada Quaresma'nın ceza sahası içerisinde gönderdiği topta arka direkte Thiam'ın kafa vuruşu Korcan'dan döndü. İlhan Depe dönen topu ağlara gönderdi. Gol VAR'dan gelen ofsayt uyarısı ile iptal edildi. 

17'nci dakikada kornerden gelen topa yükselen Kulusic'in kafa vuruşunu kaleci Fatih son anda önledi.

19'uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Gerson'un şutunu kaleci Fatih son anda çeldi.

28'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Saba Lobjanidze, Orgill verkacında topa son vuran Lobjanidze'nin şutu direkten auta gitti.

47'nci dakikada Gersonun pasıyla ceza sahasına giren Saba Lobjanidze'nin şutu direkten oyun alanına geri döndü.

48'inci dakikada Orgill'in düşülmesiyle kazanılan penaltıda hakem VAR'a gitti ve penaltı verdi.

50'nci dakikada penaltıyı kullanan Gerson topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşeye gönderdi. 1-1

59'ncu dakikada kazanılan serbest vuruşta Quaresma topu doksana gönderdi. Kaleci korcan son anda topu kornere çeldi.

68'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta topu çizgiden ceza sahasına çeviren Orgill'in pasında İlhan'ın vuruşu üsten auta çıktı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, (Dk.63 Faty), Lukasik, Lobjanidze (Dk.78 Michalak), Scarione, (Dk. 56 İlhan Parlak), Rodrigues, Orgill

KASIMPAŞA: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tirpan, Tarkan, İlhan,(Dk.73 Anıl Koç), Quaresma (Dk.90+7 Doğucan Haspolat), Ndongala (Dk.90+7 Hakan Demirli), Thiam

GOLLER: Dk.7 Thiam, (Kasımpaşa) Dk. 50 Gerson Rodrigues (P), (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Tarkan Serbest, Ndongala, Quaresma (Kasımpaşa), Ricardo Faty, Dever Orgill, Ante Kulusic (Ankaragücü) 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüKasımpaşaBeraberlikönce VatanSüper Lig
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