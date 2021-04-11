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MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: 2-1

Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanan Ankara derbisinde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

11 Nisan 2021 Pazar 18:27
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MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: 2-1

21’inci dakikada Pinto’nun sağ kanattan ceza alanına çevirdiği top savunmadan sekip Badji’nin önünde kaldı. Badji düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR’dan gelen uyarıyla gol iptal oldu. Badji’nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

28’inci dakikada sol kanattan Polomat’ın ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekip Candeias’a geldi. Candeias’ın sert vuruşunda kaleci Korcan ayaklarıyla gole izin vermedi. 

35’inci dakikada Candeias’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Lima şutunu çekti, top kaleci Korcan’dan sekti. Seken topa Ayite dokundu ancak Korcan son anda kaleye giden topa sahip oldu. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

51’inci dakikada Pinto’nun pasında ceza alanına giren Alper, ortaya çevirmek istedi, Arda son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi. 

55’inci dakikada sağ kanatta ceza alanına sokulan Alper Potuk’un pasında topla buluşan Emre’nin şutunda, Arda son anda yatarak müdahale etti ve mutlak golü önledi. 

66’ncı dakikada Emre Güral, kullandığı serbest vuruşu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Nordfeldt’in müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 1-0.

70’inci dakikada Ankaragücü atağında savunma arkasına atılan pasla ceza alanında topla buluşan Endri’nin şutunda Nordfeldt’in kurtardığı top Arda’ya çarparak ağlara gitti: 2-0.

76’ncı dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Lima’dan aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Stancu, uzak köşeye vurdu topu ağlara gönderdi: 2-1.

83’üncü dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Sefa’nın vuruşunu, kaleci Korcan kurtardı. 

85’inci dakikada sol kanattan gelişen atakta topu Endri, ortadaki Emre’ye bıraktı. Emre’nin vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca MKE Ankaragücü sahadan 2-1 galip ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüGençlerbirliğiSüper LigFutbol
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