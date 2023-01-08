Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01
50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alacak
50 Millî Eğitim Uzman...
Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış...
Birecik Belediye Başkanlığından arsa satışı
Birecik Belediye Başkanlığından arsa...
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma...
Karayolu işleri yaptırılacak
Karayolu işleri yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

MKE Ankaragücü: 2 - Yukatel Kayserispor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.

08 Ocak 2023 Pazar 18:34
MKE Ankaragücü: 2 - Yukatel Kayserispor: 1

10. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mane'nin plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
15. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Onur Bulut'un sağ köşeden içeriye çevirdiği topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından mücadelenin yardımcı hakemi, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.
25. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kullanılan serbest atışta topun başına geçen İlhan Parlak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
38. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Marlon'un ortasında Sowe, sert bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

48. dakikada ceza sahasında topla buluşan Beridze'nin şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt önledi.
63. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sowe'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
68. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında Tolga Ciğerci, kafayla topu penaltı noktası civarındaki Sowe'un önüne bıraktı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
89. dakikada Malcuit'in sağ köşeden ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Chatzigiovanis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Müsabakayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolMKE AnkaragücüYukatel Kayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitexen Giresunspor: 0 - HangiKredi Ümraniyespor: 1 
Bitexen Giresunspor: 0 - HangiKredi Ümraniyespor: 1 
Fethiye'de Serbest Güreş 1. Akdeniz Kupası düzenlendi
Fethiye'de Serbest Güreş 1. Akdeniz Kupası düzenlendi
VavaCars Fatih Karagümrük: 3 - Arabam.com Konyaspor: 3
VavaCars Fatih Karagümrük: 3 - Arabam.com Konyaspor: 3
Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak
Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 396. randevu
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 396. randevu
Trabzonspor sahasında geçit vermedi
Trabzonspor sahasında geçit vermedi
TFF Merkez Hakem Kurulu, hakem ve gözlemci klasmanlarını açıkladı
TFF Merkez Hakem Kurulu, hakem ve gözlemci klasmanlarını açıkladı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Fenerbahçe içeride, Galatasaray dışarıda etkili
Fenerbahçe içeride, Galatasaray dışarıda etkili

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi