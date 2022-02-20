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Minderdeki rekabet heyecan veriyor

A Milli Takım kampına çağrılan ikizler Muhammet ve Ahmet'in minderdeki rekabeti heyecan veriyor

20 Şubat 2022 Pazar 15:41
Minderdeki rekabet heyecan veriyor

ANKARA (DHA)

A Milli Takım kampına çağrılan ikizler Muhammet ve Ahmet'in minderdeki rekabeti heyecan veriyor

Ahi Evran Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği eğitimi alan Ahmet ve Muhammet Karavuş, güreşçi bir ailenin çocukları olarak dünyaya geldiler. Minderle henüz 4 yaşında tanışmış olan ve şu anda 20 yaşında olan ikizler, yetenekleri ile küçük yaşlarda öne çıkmaya başladı. Alt yaş gruplarında çok sayıda şampiyonlukları bulunan Ahmet ve Muhammet, şimdi serbest stil 57 kiloda A Milli Takım forması giyiyor. Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası için milli takım kampına çağrılan ve birbirlerine çok benzeyen ikizleri ayırt etmek için antrenörleri, farklı renk ayakkabı giydirerek çözüm buldu. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) himayesinde olimpiyatlara hazırlanan Ankara İlbank Kulübü sporcuları minderdeki rekabetlerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

MUHAMMET KARAVUŞ: YETER Kİ MADALYA ALALIM, ÜLKEMİZE, AİLEMİZE LAYIK OLALIM

Kendisinin 15 dakika ile büyük olduğunu ifade eden Muhammet Karavuş, spora ilk başladıkları zamanlarda kardeşinin kendisini birçok kez yendiğini ifade etti. Şampiyonluk için çalıştıklarını belirten Muhammet, "Ben Ahmet'ten 15 dakika ben daha büyüğüm. İlk başlarda o beni çok yenerdi, rakam vermek gerekirse 50 maçın 47'sini o alırdı. Ama benim aldığım o 3 maç için bile benimle kavga ederdi. Yaş büyüdükçe her konuda eşitlendik. Bir o kazanır, bir ben kazanırım. Ancak önemli olan birbirimizi hem destekleriz hem de motive ederiz. Yeter ki madalya alalım, ülkemize, ailemize layık olalım. Bütün ekip olarak inanç içinde yoğun şekilde çalışıyoruz. Hocamız da aynı şeyi söylüyor. Bu takım şampiyonlardan oluşturulan bir takım, neden takım halinde yeniden şampiyon olmayalım ? 28 yıldan beri şampiyon çıkmıyor. İnşallah biz takım halinde şampiyon olacağız, buna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güreş A Milli TakımıMuhammet KaravuşAhmet Karavuş
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