Milliler, İzlanda'ya gitti

KONYA (DHA)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa’yı 2-0’lık skorla geçen A Milli Takım, İzlanda ile oynayacağı maç için başkent Reykjavík’a gitti.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa’yı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda dün oynanan maçta 30’uncu dakikada Kaan Ayhan ve 40’ıncı dakikada Cengiz Ünder’in golleriyle 2-0 mağlup eden A Milli Takım, İzlanda ile oynayacağı maç için başkent Reykjavík’a gitti. Millileri uğurlamaya gelen bazı taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.