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Milli tekvandocular yurda döndü

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan milli tekvandocular, yurda döndü.

13 Nisan 2021 Salı 10:38
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Milli tekvandocular yurda döndü

İSTANBUL - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamladı. Şampiyonada, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar bronz madalya kazandı. Turnuva sonrası milli sporcular gece saatlerinde uçakla İstanbul'a geldi. Millilerden bazıları İstanbul'da kalırken, bazıları ise aktarmalı olarak Ankara'ya gitti.

HATİCE KÜBRA İLGÜN: ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

57 kiloda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, İstanbul Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İlgün, "Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. Tabii ki hedefim altın madalya kazanmaktı ama buna da şükür. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Şimdi hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli TekvandocularAvrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası
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