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Milli takımda oynayacak kadın futbolcular yetişecek

A Milli Kadın Futbol Takımı eski kalecisi Duygu Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda yeşil sahaların kadın yıldızlarını yetiştiriyor. Yılmaz, kızlara mücadele etmeyi ve başarmanın sırlarını öğretiyor. Bağcılarlı kızların futbola ilgisinin çok yüksek olduğunu belirten Yılmaz, “Futbolda kadınların ilerlemesi ve iyi yerlere gelmesi için katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Erkeklerden daha iyi futbol oynayan kızlar var. Buradan milli takımda oynayacak kızlar çıkacağına inanıyorum” dedi.

Milli takımda oynayacak kadın futbolcular yetişecek

A Milli Kadın Futbol Takımı eski kalecisi Duygu Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda yeşil sahaların kadın yıldızlarını yetiştiriyor. Yılmaz, kızlara mücadele etmeyi ve başarmanın sırlarını öğretiyor. Bağcılarlı kızların futbola ilgisinin çok yüksek olduğunu belirten Yılmaz, “Futbolda kadınların ilerlemesi ve iyi yerlere gelmesi için katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Erkeklerden daha iyi futbol oynayan kızlar var. Buradan milli takımda oynayacak kızlar çıkacağına inanıyorum” dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:34
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Milli takımda oynayacak kadın futbolcular yetişecek

İSTANBUL - Her biri dalında uzman olan eğitmen kadrosunda en çok dikkat çeken isim ise A Milli Kadın Futbol Takımı’nın eski kalecisi Duygu Yılmaz. Milli formayı 40 kez giyen ve oynadığı takımlarda çok sayıda şampiyonluklar gören Yılmaz’ın yeni hedefi kendi gibi milli takımda oynayacak kadın futbolcular yetiştirmek.
 

Antrenmanlarda çocuklarla yakından ilgilenen Yılmaz, top kontrolünden pas vermeye, taç atışından şut çekmeye kadar çok sayıda konuyu onlara anlatarak uygulama yapıyor. Öğrencilere adeta bir arkadaş gibi davranan Yılmaz, kızlara takım olmayı, omuz omuza hareket etmeyi ve rakiplere karşı mücadele etmeyi de öğretiyor.
 

“MAHALLE ARALARINDA TOP OYNAYARAK BÜYÜDÜM”

Futbola olan merakının mahallede sokak aralarında top peşinde koşarak başladığını söyleyen Yılmaz, “Mahalle aralarında top oynayarak büyüdüm. Babam da amatör futbolcuydu. Bu futbolu tercih etmemde etkili oldu. Gazi Üniversitesi’nde bir kadın takımı olduğunu öğrendim. Kayıt yaptırıp orada oynamaya başladım. Forvet oyuncusuydum, antrenmanda kaleye geçtim ve hocam benim kaleci olmamı uygun gördü. Ve o günden sonra kaleci olarak spora devam ettim. Turnuvalarda milli takım ve federasyon hocaları izlemeye geliyordu. Beğendiler ve milli takım kadrosuna girdim. Bugüne kadar 40 kez milli formayı giydim” dedi.
 

Bağcılar’da kız çocuklarının futbola olan ilgisinden dolayı memnun olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:
 

“Şu anda belediyemizin düzenlediği yaz okullarında kızlarımıza ve erkeklerimize futbolu sevdirmeye çalışıyoruz. Yetenekleri keşfederken eksiklikleri de tamamlamaya çalışıyoruz. Futbolda kadınların ilerlemesi ve iyi yerlere gelmesi için katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Erkeklerden daha iyi futbol oynayan kızlar var. Buradan milli takımda oynayacak kızlar çıkacağına inanıyorum. Spora verdiği desteklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür ediyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadın FutbolcularMilli TakımA Milli Kadın Futbol Takımı
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