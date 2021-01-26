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Milli Takıma Kamat Uğurladı

26 Ocak 2021 Salı 13:19
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Milli Takıma Kamat Uğurladı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde mücadele edecek Ümit Milli Takım'a çağrılan 4 Bursasporlu futbolcu, Adana dönüşü Riva'daki kampa katıldı. Kadroya davet edilen İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör ve Ali Akman‘ı Sabiha Gökçen Havalimanı‘ndan Ümit Milli Takım kampına Başkan Erkan Kamat, “başarı dileğiyle” uğurladı.

BAŞKAN KAMAT GURUR DOLU.. Başkan Erkan Kamat, 4 futbolcusuyla; en çok oyuncu çağrılan kulüp olan Bursaspor‘un genç yetenekleriyle gurur duyduğunu söyledi ve “Gençlerimiz, inşallah ileride A Milli Takım‘da da forma giyecek” diye konuştu.

28 OCAK’A KADAR RİVA’DA KAMP

Ümit Milli Takım, mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri öncesinde, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri‘nde 28 Ocak Perşembe gününe kadar kamp yapacak.

Önce Vatan Gazetesi

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Milli Takıma Kamat Uğurladı.
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