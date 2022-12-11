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Milli paralimpik atıcı Pehlivanlar: Hayatta hep artıların peşinden koştum

Spor hayatında birçok başarıya imza atan milli paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. 

11 Aralık 2022 Pazar 17:40
Milli paralimpik atıcı Pehlivanlar: Hayatta hep artıların peşinden koştum

İSTANBUL (DHA) 

Söyleşide konuşan Pehlivanlar, "Ben hayata engelleri aşarak tutundum. Bardağın boş tarafından değil, dolu tarafından baktım. Ayaklarım tutmuyorsa ellerim tutuyor. Hayata tutundum, çünkü hayatta hep artılar vardır. O artıların peşinden koştum” dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Engelli Öğrenci Birimi ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen özel söyleşide Pehlivanlar, öğrencilerle  yaşam hikâyesini ve başarılarını paylaştı.

Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Albayrak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide öğrenciler merak ettiklerini sordu, Atıcılığa tamamen tesadüfen 2013’te başladığını belirten Pehlivanlar, babasının müsabakasında tesadüfen atış yapmasıyla yeteneğinin fark edildiğini ve böylece macerasının da başlamış olduğunu söyledi. 

Başarılarını anlatan Pehlivanlar, “Mersin'de Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldum. 2015’te Türkiye şampiyonu oldum. Tekrar aynı yıl, dünya kupasında Amerika'da 1’inci oldum. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 3’üncü oldum. 2017’de Hırvatistan'da dünya rekoru kırdım. 2018’de Avrupa ikincisi oldum. Norveç'te dünya şampiyonu oldum. Tokyo 2020’de Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 2’nci oldum. Fransa'da ikinci olduk ve en son Dünya Şampiyonasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde altın madalyanın sahibi oldum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Paralimpik AtıcıAyşegül Pehlivanlar
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