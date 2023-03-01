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Milli motosikletçiler Toprak, Can ve Bahattin, Endonezya'da piste çıkacak

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağına hafta sonu Endonezya'da çıkacak.

01 Mart 2023 Çarşamba 10:37
Milli motosikletçiler Toprak, Can ve Bahattin, Endonezya'da piste çıkacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nın ikinci etabı 3-5 Mart tarihlerinde Endonezya'daki Pertamina Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2023 sezonunu şampiyonluk hedefiyle açan Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla Endonezya'da 4 Mart Cumartesi günü (TSİ) 08.30'da ilk yarışında gaza basacak.

Ay yıldızlı motosikletçi, 5 Mart Pazar günü ise (TSİ) 05.30'da superpole yarışında, 08.30'da da hafta sonunun ikinci yarışında zirveye çıkmak için mücadele edecek.

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu podyum peşinde

Genç motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci ayağında Endonezya'da boy gösterecek.

Can Öncü, Kawasaki Puccetti, Bahattin Sofuoğlu ise MV Agusta Reparto Corse takımında ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek.

Her iki sporcu da 4 Mart Cumartesi günü (TSİ) 07.00'de Pertamina Mandalika Pisti'nde ilk yarışına çıkacak. 5 Mart Pazar günü (TSİ) 07.00'de ise hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Milli sporcularımız geçen hafta Avustralya'da bizim açımızdan 2023 yılına olumlu bir başlangıç yaptılar. Tüm sporcularımız birkaç aksaklığın haricinde iyi bir performans sergiledi. Toprak, Can ve Bahattin, 46 bin seyircinin önünde çekişmeli geçen yarışlarda rakipleriyle başa baş mücadele ettiler. Avustralya'yı geride bırakıp hemen akabinde Endonezya'ya odaklandık. Şimdi sporcularımızın güçlü olduğu bir piste çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaMilli Motosikletçiler
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