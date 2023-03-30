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Milli halterci Sami Baki, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Sami Baki, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 96 kiloda 3 altın madalya kazandı.

30 Mart 2023 Perşembe 21:23
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Milli halterci Sami Baki, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
Ankara

Milli halterci Sami Baki Kıymet, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 96 kiloda 3 altın madalya kazarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde devam eden şampiyonada 96 kiloda podyuma çıkan Sami Baki, koparmada 145 kilo, silkmede 180 kilo ve toplamda 325 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye, şampiyonada şu ana kadar milli sporcuların kazandığı madalya sayısı 5 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere 14 oldu.

AA

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