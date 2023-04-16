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Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak. Organizasyonda 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.

16 Nisan 2023 Pazar 12:00
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Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak
Ankara

Başkent Zagreb'de 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Organizasyonda 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 97 kiloda ise İbrahim Çiftçi mindere çıkacak.

Rıza, Karelin'in rekorunu egale etmeye çalışacak

Ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp 12, Taha Akgül 10, Yasemin Adar Yiğit ise 6. kez Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.

Kariyerinde ayrıca 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, Türk sporcular arasında en fazla Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan güreşçi unvanına sahip.

Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Hırvatistan'da düzenlenecek organizasyonda altın madalya kazanması halinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olacak.

Milliler Budapeşte'de madalya rekoru kırmıştı

Türkiye, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 17 madalya kazanmıştı. Türkiye, böylece Avrupa şampiyonalarındaki en fazla altın ve toplam madalya sayısına ulaşmıştı.

Kadın Güreş Milli Takımı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olurken, Türkiye grekoromen ve serbest stilde takım halinde ikinci sırayı almıştı.

Milli takım kadrosu

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Hamza Alaca

70 kilo: Servet Coşkun

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Muhammet Akdeniz

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: Feyzullah Aktürk

97 kilo: İbrahim Çiftçi

125 kilo: Taha Akgül

Grekoromen

55 kilo: Adem Burak Uzun

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Mehmet Çeker

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Yunus Emre Başar

82 kilo: Burhan Akbudak

87 kilo: Ali Cengiz

97 kilo: Metehan Başar

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Eda Tekin

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Büşra Efe

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Yasemin Adar Yiğit

AA

Anahtar Kelimeler:
MilligüreşçilerAvrupaGüreşŞampiyonası
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