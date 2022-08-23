Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.122,29
ALTIN
1.017,93
DOLAR
18,13
STERLİN
21,46
EURO
18,12
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr....
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim...
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Erciyes Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Erciyes Üniversitesi 6 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milli güreşçiler 7 ayda 134 madalya kazandı

23 Ağustos 2022 Salı 15:22
Milli güreşçiler 7 ayda 134 madalya kazandı

ANKARA - Güreş milli takımları 1 Ocak - 20 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki uluslararası organizasyonlarda yarıştığı tüm kategorilerde 134 madalya kazandı.

“İSTİKLAL MARŞI 31 KERE SÖYLENDİ”
 

Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nın yanı sıra İslami Dayanışma Oyunları ve Akdeniz Oyunlarında Türk bayrağını temsil eden güreş milli takımları katıldıkları turnuvalardan 31 altın, 31 gümüş, 72 bronz madalya olmak üzere toplamda 134 madalya kazandı. Milliler 31 defa İstiklal Marşı’nı dinletti.

“SIRADA SIRBİSTAN VE İSPANYA VAR”
 

Tüm yaş kategorilerinde (U15-U17-U20-U23-Büyükler) ve stillerde (Kadın-Grekoromen-Serbest) mindere çıkan milliler, Avrupa Şampiyonaları’nda 20 altın, 19 gümüş, 48 bronz olmak üzere toplam 87 madalya, Akdeniz Oyunları’nda 7 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 14 madalya, İslami Dayanışma Oyunları’nda 2 altın, 5 gümüş, 12 bronz olmak üzere 19 madalya ve şu ana kadar düzenlenmiş olan U17 ve U20 Dünya Şampiyonaları’nda 2 altın, 2 gümüş, 10 bronz madalya olmak üzere toplam 14 madalya kazandı. Milli takımlar, 10-18 Eylül tarihlerinde Sırbistan’da Büyükler Dünya Şampiyonasına ve ardından 17-23 Ekim tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek olan U-23 Dünya Şampiyonasına katılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli GüreşçilerMadalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dries Mertens: Kaleye yakın olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum
Dries Mertens: Kaleye yakın olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum
Göztepe moral bozmadı
Göztepe moral bozmadı
34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı
34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı
Amatör Yol Bisiklet Yarışı, Ankara’da düzenlendi
Amatör Yol Bisiklet Yarışı, Ankara’da düzenlendi
Trabzonspor, Akdeniz'de kayıp
Trabzonspor, Akdeniz'de kayıp
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor
Ampute Milli Takım, Dünya Şampiyonası öncesinde Erzurum'da kampa girdi
Ampute Milli Takım, Dünya Şampiyonası öncesinde Erzurum'da kampa girdi
Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı
Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı
Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç Münih’te finale yükseldi
Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç Münih’te finale yükseldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول