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Milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisansını tamamladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi gören Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül bitirme tezini teslim ederek mezun oldu.

Milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisansını tamamladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi gören Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül bitirme tezini teslim ederek mezun oldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:14
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Milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisansını tamamladı

SİVAS - Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Gül danışmanlığında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda hazırladığı yüksek lisans tezini bilim kuruluna sunan Taha Akgül, yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamladı.

Taha Akgül mezuniyetin ardından yaptığı açıklamada, “Köklü bir üniversitede lisansüstü eğitim almış olmanın mutluluğunu yaşadım. Katkı ve desteklerinden dolayı başta Sayın Rektörüm Prof. Dr. Alim Yıldız hocama, danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gül'e ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı hocalarıma teşekkür ediyorum. İnşallah doktora eğitimim için de öncelikli tercihim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olacak" dedi.

Taha Akgül daha sonra Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret ederek yüksek lisans eğitiminde vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Taha Akgül'e akademik cübbesini giydirilmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yüksek lisans eğitiminin doktora eğitimi ile de taçlandırmasını arzu ettiğini ifade ederek, "Sizden ve sizin başarılı çalışmalarınızdan oldukça mutluyduk. Yüksek lisansın ardından doktora eğitimine de devam etmenizi arzu ederiz. Bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Güreşçi Taha AkgülYüksek Lisans
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