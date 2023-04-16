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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, son Avrupa şampiyonu unvanını koruma peşinde

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanmayı hedefliyor.

16 Nisan 2023 Pazar 16:43
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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, son Avrupa şampiyonu unvanını koruma peşinde
Ankara

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yarın başlayacak. Türkiye'yi erkekler serbest stil 92 kiloda milli sporcu Feyzullah Aktürk temsil edecek.

Feyzullah, geçen yıl hem 23 yaş altı hem de büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak dikkati çekmişti.

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, büyükler kategorisinde ikinci kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün en üst basamağında yer almak istediğini söyledi.

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde şampiyonanın hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Feyzullah, "Güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Takım halinde Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Mindere çıkıp elimizden geleni yapacağız." dedi.

Her zaman şampiyonluğu hedeflediğini vurgulayan milli sporcu, "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştım. Hırvatistan'da son Avrupa şampiyonu olarak yer alacağım. Unvanımı korumak istiyorum. Geçen yıl büyüklerde ilk tecrübemdi, Avrupa şampiyonu olmuştum. Bu sene Avrupa şampiyonu olarak gidiyorum. İnşallah ikinci kez Avrupa şampiyonu olup, ülkemizin bayrağını göndere çektirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kupasıyla dönmeye çalışacaklar

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, erkekler serbest stilde takım halinde şampiyonluk kupasını kazanmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Takım halinde geçen yıl Avrupa ikinciliği elde ettiklerini hatırlatan Feyzullah, "Geçen yıl şöyle bir talihsizliğimiz olmuştu; 74 kiloda mücadele eden ve çok tecrübeli bir isim olan Soner Demirtaş sakatlık geçirmişti. Eğer sakatlık geçirmeseydi, madalya maçı veya final müsabakası yapsaydı, takım halinde şampiyon olacaktık. Takım halinde de şampiyon olmayı amaçlıyoruz. Allah gönlümüzdekini hayırlı eylesin." diye konuştu.

Feyzullah, hem genç hem de tecrübeli isimlerin yer aldığı iyi bir kadrolarının bulunduğunu, bol madalyalı bir şampiyona geçirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları 17-19 Nisan tarihlerinde yapılacak.

AA

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MilligüreşçiFeyzullahAktürkAvrupaŞampiyonu
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