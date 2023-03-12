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Milli boksör Ayşen Taşkın, öğrencileriyle şampiyonluklara hazırlanıyor

Türkiye şampiyonu milli boksör Ayşen Taşkın, olimpiyat parolasıyla hedef büyütürken, bir yandan da eğitim verdiği çocukların başarılı sporcu olması için çalışıyor.

12 Mart 2023 Pazar 18:04
Milli boksör Ayşen Taşkın, öğrencileriyle şampiyonluklara hazırlanıyor

Kocaeli (AA)

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ayşen, küçük yaşlarda televizyondan izlediği boks maçlarından etkilenerek 13 yaşında bu spora başladı. Ulusal turnuvalarda çeşitli dereceler elde ettiği boksa üniversite eğitimi dolayısıyla ara veren milli sporcu, 2 yıl önce yeniden ringlere dönme kararı aldı.

Kısa sürede eski performansına kavuşarak 14-21 Ocak'ta İzmir'deki Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalya kazanan Ayşen, milli takım kampına katıldı.

Aynı zamanda antrenörlüğünü yaptığı 25 çocuğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda turnuvalara hazırlayan milli boksör, 21 Haziran-2 Temmuz 2023'te Polonya'nın Krakow ve Małopolska kentlerinde yapılacak Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası için puan toplayacak.

Olimpiyata kota almak için çalışıyor

Taşkın, AA muhabirine, küçükken izlediği boks maçlarından etkilenerek başladığı spora üniversite yıllarında ara verdiğini, geri döndükten sonra da Türkiye şampiyonluğunu elde ettiğini anlattı.

İzmir'deki Türkiye Boks Şampiyonası'nın kendisi için zor geçtiğini aktaran Taşkın, "Çünkü ara vermiştim. Bu arayı kapatmam zor olmuştu. Rakiplerim üst düzey sporculardı. Her maçım benim için ayrıca zorluydu. Çalışmamın karşılığını aldığım ve şampiyonluğu elde ettiğim için çok mutluyum." dedi.

Milli boksör Taşkın, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi atması gereken adımlar olduğuna değinerek, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda elde edeceği dereceyle olimpiyat kotası için puan toplayacağını belirtti.

"Yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyorum"

Zorlu antrenmanlar yaptığından bahseden Taşkın, antrenör olma isteğini gerçekleştirdiğini, ayna zamanda da sporculuğu devam ettirme kararı aldığını ifade etti.

Milli sporcu, hem kendini hem de küçük yaştaki çocukları eğittiğine değinerek, "İkisini aynı anda yapmak zor çünkü bizler yeri geldiğinde günde 3 antrenmana çıkıyoruz. Buradaki çocuklardan yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyorum. Zorlukları çok ama elimizden geldikçe verdiklerimizin karşılığını alıyoruz." şeklinde konuştu.

Taşkın'ın öğrencisi Sadullah Sevdalı, hocasıyla şampiyonluklar görmek istediğini dile getirdi.

Sevdalı, 3 yıldır boks yaptığını kaydederek, "Ayşen hocam hem kendi sporuyla ilgileniyor hem bizimle. Hocamızın olimpiyat hedefleri var, umarım daha iyi yerlere gelir. Ayşen hoca sayesinde biz de inşallah şampiyonlukları ve olimpiyatları görürüz." ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayşen TaşkınMilli Boksör
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