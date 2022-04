Metin Öztürk: Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayacağız

İSTANBUL - Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, "600 milyon liraya çözülüyorsa iyi. Bizim yaptığımız hesaba göre kasaya bu sene 1 milyar koymak lazım. Biz hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Sakın kasa kolaylığı diye algılanmasın. Bizim ekibimiz buna hazır. Biz vaat değil, iş yapacağız. Kısa zamanda bunu göreceksiniz" dedi.



Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adayları, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti. Başkan adaylarından Metin Öztürk, liste tesliminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genel kurulda seçilmeleri halinde zorlu görevin altından kalkabileceklerine inandığını ifade eden Metin Öztürk, "Çarşamba günü imzalarımızı teslim etmiştik. Bu biraz divanın işini kolaylaştırmak ve işi resmiyete dökmek içindi. Zaten ekibimizi görüyorsunuz. Haziran ayındaki seçime hazırlanan ekip. Çok fazla değişiklik yok. 1, 2 arkadaşımız takviye oldu. Galatasaray'ın sorunları ağar. Şu an bildiğim kadar 2 aday var. 2 aday da yıllarca Galatasaray'ın içinde yer almış isimler, ekipler öyle. Kısmet olur da 30 Nisan'da bu görev bize verilirse, rahatlıkla altından kalkacağımıza eminim. O günde söylemiştik. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar. Tabii ki en önemli konulardan birisi finans. Bizim ekibimizin ağırlığı iş adamı. Her biri yaklaşık birkaç milyar liralık şirketleri yönetiyorlar. Onları yönetemezseniz Galatasaray'ı yönetemezsiniz. Çünkü, bugün görüyoruz ki her sene şampiyon olsanız dahi bu borçlar ödenmez. O zaman markayı kullanarak yeni gelir kaynakları yaratmanız lazım. Aramızda Binnur hanım var. Yukarıda bir güneş santrali var. Kıymetli eşinin CEO olduğu şirket yaptı. 20 yılda Galatasaray'a 1 milyar liralık kaynak yaratacak. Yani her sene şampiyonluğun dışında iş adamı bakış açısı, farklı şeylerle biz Galatasaray'ın gelirlerini çoğaltıp inşallah bu 9 yıllık bankalar birliği anlaşmasını, biliyorsunuz biz 2 yıl 1 aylığına seçiliyoruz. Tamamlama seçimi. Takip eden 3 yılda bize kısmet olacak ve Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayacağız" diye konuştu.



"BİZİM YAPTIĞIMIZ HESABA GÖRE KASAYA BU SENE 1 MİLYAR KOYMAK LAZIM"



Yaptıkları hesaba göre bu sene kasaya 1 milyar TL koyulması gerektiğini belirten Metin Öztürk, "Bizim için kendi reklamımızı yapmaya gerek yok. İki başkan adayı da uzun süredir hazırlığını yapıyor. Bunları böyle 40, 45 günde olacak şeyler değil. Bizim de önerimiz bundan sonraki Mayıs 2024'te. Şimdiden bütün adaylar 2024 için hazırlıklarını yapmaya başlasınlar. Bu rekabet, Galatasaray'ı daha da ileri götürecektir. Bizi de daha dinamik tutacaktır. 600 milyon liraya çözülüyorsa iyi. Bizim yaptığımız hesaba göre kasaya bu sene 1 milyar koymak lazım. Biz hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Sakın kasa kolaylığı diye algılanmasın. Burada bir iş adamı ekibi var. Bizim ekibimiz buna hazır. Biz vaat değil, iş yapacağız. Kısa zamanda bunu göreceksiniz" şeklinde konuştu.



Galatasaray'da her zaman farklı gruplardan bahsedildiğine dikkat çeken Öztürk şu ifadeleri kullandı:



"Galatasaray'da her zaman farklı gruplardan bahsedilir. Liseliler denir. Bizim ekibin yarısı zaten liseli. Atkılılar denir, atkılı var. İş adamı da var. Galatasaray bir bütün. Zaten burada da bütünü görüyorsunuz. Listeleri de verdik. Listenin tamamına bakarak, nasıl bir yapıyla, nasıl bir kucaklayıcılıkla geldiğimizi göreceksiniz."



"HOCA BAŞARILIYSA DEVAM EDER"



Başkan seçilmeleri halinde teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam edip etmeyecekleri sorulan Öztürk, "Ben Burak başkana katılıyorum. Bu arada çarşamba günü söylemiştim bugün de söyleyeyim. Gerek Aykutalp Derkan ve ekibine, Sayın Burak Elmas ve ekibine, sizlerle bizi bir araya getirdikleri için teşekkür ederim. Geçen sene bu toplantıyı kamyonların arasında yapmıştık. Hoca konusuna geldiğimizde sayın başkan bu konuda yüzde 100 haklı. Daha sezon devam ediyor. Galatasaray'ın amacı ligi en ileri noktada bitirmektir. Bizim açımızdan çok kıymetli bir Fenerbahçe maçı var. Arkadaşlarımızla birlikte cemiyette seyredeceğiz maçımızı. Hoca ile ilgili diyecek bir şey yok çünkü, kulübün profesyonellerinin tamamı devam ediyor. Bizim amacımız birini göndermek değil, eldekinden en iyi şekilde faydalanmak. Biz de başarılıysak devam ederiz, hoca da başarılıysa devam eder. Eldeki kontratlara bakarız. Başarılı değilse, tabii ki Galatasaray'ın geleceği önemli. Futbolcularımızla oturduğumuz gibi hocamızla da otururuz. Gelecek yılın varlar mı, yoklar mı karar veririz. Ancak bu sadece benim değil, yönetim kurulunun beraber karar vereceği bir konu" dedi.



METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ



Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu.