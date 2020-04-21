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Mesut Özil, maaşının kesilmesini istemiyor!..

İngiliz kulübü FC Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in koronavirüs salgını nedeniyle maddi kayıp yaşayan kulübünün maaşından kesinti yapılmasına karşı çıktığı iddia edildi.

21 Nisan 2020 Salı 13:36
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Mesut Özil, maaşının kesilmesini istemiyor!..

ALMANYA - Alman Bild Gazetesi İnternet sitesinden yer verdiği bir haberinde, Daily Mirror'ı kaynak vererek, Mesut Özil'in kulübü FC Arsenal'ın maaşından kesinti yapılmasına karşı çıkan üç oyuncudan biri olduğunu aktardı. Maaşlarının kesilmesine karşı çıkan diğer iki oyuncunun isimleri açıklanmadı. FC Arsenal kulübü yetkililerinin oyuncu grubu ve teknik ekiple pazartesi bir görüşme yaparak, maaşlarından yüzde 12,5 feragat etmeleri yönünde talepte bulundukları kaydedildi. Bunun zorunlu olmadığı ve futbolcuların tercihlerine bırakıldığı da ifade edelirken ; Bild verdiği haberde "Maaşından kulübe kesinti yapılmasını karşı çıkan Mesut Özil, haftalık 400 bin Euro kazanç elde ediyor" diye yorum yaptı. Haberde, Mesut Özil'in Koronavirüs etkisiyle kulübün nasıl bir zarara uğradığı açıklandığında, bu yöndeki son kararını açıklayacağı da belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiliz Kulübü FC ArsenalMesut ÖzilMaaş Kesintisi
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