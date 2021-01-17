Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1524
ALTIN
438.496
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1366
EURO
9.0064
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha...
Çorum’da otopark yerleri kiraya verilecek
Çorum’da otopark yerleri kiraya...
12 sözleşmeli personel alınacak
12 sözleşmeli personel alınacak
SGK’dan gayrimenkul satışları
SGK’dan gayrimenkul satışları
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bartın’da gemi battı
Kapat

Mesut Özil, Fenerbahçe için imzaya geliyor

Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul’a çağırdı.

17 Ocak 2021 Pazar 09:47
5 Okunma
Mesut Özil, Fenerbahçe için imzaya geliyor

Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek. 

GELİŞ GÜNÜ YARIN BELLİ OLACAK 

32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut’un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1
Bakan Kasapoğlu, Avrupa Konseyi 16’ncı Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’na katıldı
Bakan Kasapoğlu, Avrupa Konseyi 16’ncı Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’na katıldı
Önce İstanbul, Oradan da Antalya Gidecek
Önce İstanbul, Oradan da Antalya Gidecek
Ahmet Ağaoğlu: Özkan Sümer’in kurup geliştirdiği altyapımızı geleceğe taşıyoruz
Ahmet Ağaoğlu: Özkan Sümer’in kurup geliştirdiği altyapımızı geleceğe taşıyoruz
Orhun Ene: İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak
Orhun Ene: İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak
Denizlispor'da Rodallega coştu
Denizlispor'da Rodallega coştu
Ali Ay’dan Son dakika Açıklaması Geldi..
Ali Ay’dan Son dakika Açıklaması Geldi..

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma