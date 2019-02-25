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Mersin'de Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı heyecanı

Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı 58 erkek ve 11 kadın sporcunun katılımıyla yapıldı.

Mersin'de Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı heyecanı

Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı 58 erkek ve 11 kadın sporcunun katılımıyla yapıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:46
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Mersin'de Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı heyecanı

MERSİN - Çiftlikköy Kampüsü arkasındaki parkurda gerçekleştirilen yarışlara birçok farklı üniversiteden gelen sporcularla, keyifli bir yarış düzenlediklerini belirten Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Danışmanı, Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nüzhet İkbal Türker, "Öğrencilerimiz yıllardır farklı üniversitelerin düzenledikleri yarışmalara katılıyorlardı. Biz de bu yarışmayı üniversitemizde yapmayı planladık. Bu sene 3'üncüsünü düzenliyoruz. Selçuk, Gaziantep, Hacettepe, Akdeniz, Ege, Osmaniye Korkut Ata ve ODTÜ’den katılım sağlayan sporcularımızla önemli bir etkinliği gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bisiklet Topluluğu Başkanı Hayriye Nur Okur ise, "Biz ODTÜ, Ege, Hacettepe gibi köklü üniversitelerin düzenlediği bu yarışmalara Mersin Üniversitesi olarak katılmaya başladık. Yarışlarda görevler alıyorduk. Nasıl yapıldığını gözlemliyor, üniversitemizde yapabilir miyiz diye incelemeler yapıyorduk. 2 sene önce de yarışları yapmaya başladık. Burada bizim kendi parkurlarımız vardı. Diğer parkurlara göre daha teknik bir parkur çıkarabileceğimizi düşündük. İlk yarışımızda 45-50 katılımcı varken, bugün 58 erkek, 11 kadın yarışmacımız ile en kalabalık organizasyonu yapıyoruz. Her sene de katılım artıyor" dedi.

3'üncü Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışması’nda bireysel kadınlar kategorisinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Deniz Çakır birinci, Hacettepe Üniversitesi'nden Pembe Atbiner ikinci, Ege Üniversitesi'nden Rabia Özkan ise üçüncü oldu. Bireysel erkekler kategorisinde Selçuk Üniversitesi'nden Abdülaziz Cemşirin birinci, Hacettepe Üniversitesi'nden Kağan Yıldırım ikinci, Selçuk Üniversitesi'nden Sercan Can da üçüncülüğü elde etti

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinÜniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı
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