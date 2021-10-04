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Merkezefendi Süper Lig'e çabuk ısındı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna deplasmanda son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i uzatmaya giden maçta 1 sayı farkla elinden kaçırarak başladıktan sonra ilk galibiyetini evinde Frutti Extra Bursaspor'u 74-71 yenerek alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, lige çabuk alıştı. Süper Lig'de taraftarıyla ilk kez buluşan Denizli temsilcisinde yeni yabancılardan Lomazs 22 sayı, Upson 13 sayı, 11 ribaundla galibiyeti getiren isimler oldu. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'ndeki şampiyon kadrodan Hakan Yapar da 10 sayı üretti.

04 Ekim 2021 Pazartesi 09:49
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Merkezefendi Süper Lig'e çabuk ısındı

Maçın ardından Süper Lig'e yakıştıklarını belirten Antrenör Zafer Aktaş, "ING Basketbol Süper Ligi’nde ev sahibi olarak ilk maçımızı oynadık. Hem seyircimizle hem bu sene yarattığımız takımımızla hem de yönetimimizle buraya yakıştığımızı düşünüyoruz. İlk galibiyetimizi aldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İlk yarı top kayıplarımız bizi üzdü fakat ikinci yarı onları da düzelttik. Maçın sonunda 10 sayı öne geçtikten sonra bazı hatalarımız oldu. Belki daha rahat kazanabilirdik ama gösterdiğimiz efor çok iyiydi. Daha 28 tane zorlu maçımız var. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Sonunda da ilk senemizde kalıcı olmak istiyoruz. Seyircimizle, takımımızla ve yönetimimizle bunu başaracağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ING Basketbol Süper LigiMerkezefendiFrutti Extra BursasporBasketbol
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