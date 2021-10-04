Merkezefendi Süper Lig'e çabuk ısındı

Maçın ardından Süper Lig'e yakıştıklarını belirten Antrenör Zafer Aktaş, "ING Basketbol Süper Ligi’nde ev sahibi olarak ilk maçımızı oynadık. Hem seyircimizle hem bu sene yarattığımız takımımızla hem de yönetimimizle buraya yakıştığımızı düşünüyoruz. İlk galibiyetimizi aldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İlk yarı top kayıplarımız bizi üzdü fakat ikinci yarı onları da düzelttik. Maçın sonunda 10 sayı öne geçtikten sonra bazı hatalarımız oldu. Belki daha rahat kazanabilirdik ama gösterdiğimiz efor çok iyiydi. Daha 28 tane zorlu maçımız var. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Sonunda da ilk senemizde kalıcı olmak istiyoruz. Seyircimizle, takımımızla ve yönetimimizle bunu başaracağız" dedi.