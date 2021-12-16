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Merkezefendi'de Smith gitti

16 Aralık 2021 Perşembe 10:49
9 Okunma
Merkezefendi'de Smith gitti

DENİZLİ - ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetin ardından geçen hafta Büyükçekmece'yi yenerek düşme hattından sıyrılan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Adam Smith'le yollarını ayırdı. Merkezefendi formasıyla 11 maçta 14.7 sayı, 2.3 ribaund, 3.5 asist ortalamalarıyla oynayan ABD'li guardla takım arkadaşları pasta kesip vedalaştı. Ligde 4 Aralık'taki Türk Telekom maçını Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun çatısı fırtınada hasar gördüğü için deplasmanda oynayan Merkezefendi, cumartesi günü Darüşşafaka sınavına onarımdan geçen evinde çıkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MerkezefendiSmithING Basketbol Süper Ligi
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