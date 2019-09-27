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Melih Mahmutoğlu: Hedefimiz sezona en iyi şekilde hazırlanmak

Melih Mahmutoğlu, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor ama biz buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.

Melih Mahmutoğlu: Hedefimiz sezona en iyi şekilde hazırlanmak

Melih Mahmutoğlu, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor ama biz buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 11:49
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Melih Mahmutoğlu: Hedefimiz sezona en iyi şekilde hazırlanmak

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra takım olarak sadece bir antrenman yapabildiklerini dile getiren Melih Mahmutoğlu, "Sezonun başlamasına çok az kaldı, dört tane hazırlık maçı yaptık, yorucu bir programdı. Hedefimiz sezona en iyi şekilde hazırlanmak" şeklinde konuştu.

"ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR"

Melih Mahmutoğlu, "Madrid deplasmanında Euroleague maçlarımız başlıyor. Zorlu bir süreç bizi bekliyor ama biz buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" diye konuştu.

"HEPSİ EUROLEAGUE'DE KENDİNİ KANITLAMIŞ, KALİTELİ OYUNCULAR"

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko'ya yeni katılan oyuncular ile ilgili olarak, "Hepsi EuroLeague'de kendini kanıtlamış, kaliteli oyuncular. Önemli olan takım olmak olacaktır, beraber fazla antrenman yapamadık ama en iyi şekilde sezona başlamak hedefimiz" ifadelerini kullandı. "UMARIM OBRADOVİC UZUN SENELER FENERBAHÇEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDER"

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili artık fazla konuşacak bir şey olmadığını dile getiren Melih Mahmutoğlu, şunları söyledi: "Yedi senedir burada ve çok iyi bir hoca. Umarım uzun seneler Fenerbahçemize hizmet etmeye devam eder." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih MahmutoğluHedef
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