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Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, Medipol Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, Medipol Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 17:05
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Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı

 İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam saat 19:00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, yapılan son kontrollerinin ardından zorlu deplasman kadrosundan çıkarıldı. Ligin 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde çekme bulunan tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçında zorunlu olarak takımını yalnız bırakacak. 

Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalarda vazgeçemediği ve en çok güvendiği isimler arasında yer alan Topal, zorlu Başakşehir deplasmanında sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet TopalBaşakşehirMaçKadroKarşılaşmaMedipol Başakşehir
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