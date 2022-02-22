Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
841.60
DOLAR
13.76
STERLİN
18.68
EURO
15.58
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Niğde İli Aktaş Belediye...
Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanı...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli...
İstanbul Kent Üniversitesi 44 Akademik Personel alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 44...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık

22 Şubat 2022 Salı 11:41
Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık

İSTANBUL - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Mehmet Okur, iyi bir jenerasyon yakalandığını ve Türk basketbolunun geleceğinin çok aydınlık olduğunu söyledi.

NBA'da yıllarca önemli başarılara imza atarak Türkiye'yi temsil eden ve şu anda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Mehmet Okur, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ile oynanacak müsabakaları değerlendirerek sözlerine başlayan Okur, "Yunanistan her zaman iyi bir basketbol kadrosu kurar ve böyle maçlara iyi bir takımla gelmeye çalışıyor. Bizim de eksiklerimiz var. Gelemeyen oyuncularımız var. Ama Yunanistan maçları her zaman duygusaldır, ekstra motive olmamız gerekiyor. Önümüzde 2-3 günlük bir periyot var. Eksiklerimiz olmasına rağmen iyi hazırlanıp, iyi mücadele etmek istiyoruz ve önce orada, sonra burada galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ALPEREN, ÖMER FARUK, CEDİ VE FURKAN HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

NBA'de forma giyen Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ile ilgili düşüncelerini paylaşan Mehmet Okur, "Alperen Şengün, çok fazla play-off şansı olmayan bir takım tarafından draft edildi ve çaylak sezonuna böyle başladı. Avantajı şu ki, iyi süreler alacaktır. All-Star öncesinde çok iyi süreler alamadı. Ama All-Star sonrasında çok daha iyi süreler alıp, o dakikaları da daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Hakeem Olajuwon ile orada çalışıyor. Hakeem ayak oyunlarında en iyilerden biriydi geçmişte. Alperen'le de kontakt halinde olduğunu biliyorum. Bu, Alperen için iyi oldu. Ömer Faruk Yurtseven ilk 5 başladığı her maçta double-double yaptı. Herkese kendisini ispatladı. Şu anda çok dakikalar almasa da, her zaman kendisini hazır tutuyor. Gelen her fırsatı değerlendireceğini biliyorum. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman ise artık veteran konumunda. Aldıkları dakikaları en iyi şekilde değerlendiriliyorlar. Hem Philadelphia 76ers hem Cleveland Cavaliers sıralamada üst sıralarda. Hepsinin gidişatı çok iyi" diye konuştu.

"İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK"

Son olarak Türk basketbolunun iyi bir jenerasyon yakaladığının altını çizen Okur, "Eksiklerimiz var. NBA'de olan oyuncularımız, EuroLeague'den Sertaç bizimle olamıyor. Ancak milli takımda gerçekten iyi bir jenerasyon yakaladık. Geçen sene Kanada'daki elemelerde yaşadığımız talihsizliklerden dolayı olimpiyatlara gidemedik. Oyuncularımızın oradan çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Türk basketbolunun geleceği parlak. Sakatlık olmazsa, bu grubun uzun seneler bir arada oynayacağını biliyorum. Bence bu yüzden Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık" diyerek sözlerini noktaladı.

DHA

Son Güncelleme: 22.02.2022 11:50
Anahtar Kelimeler:
Türk BasketboluMehmet Okur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WBC kemerini kazanarak Türk boks tarihine geçmek istiyor
WBC kemerini kazanarak Türk boks tarihine geçmek istiyor
Uçan Türk Arda, Palandöken'de Olimpiyatın stresini attı
Uçan Türk Arda, Palandöken'de Olimpiyatın stresini attı
Spor Eğitmeni Hakan Şen: Fazla Yemek Yiyerek Formda  Kal!
Spor Eğitmeni Hakan Şen: Fazla Yemek Yiyerek Formda  Kal!
Çukurova'nın çeyrek final rakibi BC Prometey
Çukurova'nın çeyrek final rakibi BC Prometey
Arda Güler, Hatayspor maçındaki istatistikleri ile haftaya damga vurdu
Arda Güler, Hatayspor maçındaki istatistikleri ile haftaya damga vurdu
42’nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
42’nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer 
VakıfBank'tan üst üste 20'nci zafer 
5. Golf Mad Junior Open sona erdi
5. Golf Mad Junior Open sona erdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma