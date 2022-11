Mehmet Büyükekşi: Milli Takımımızı Anadolu ile buluşturmaya devam edeceğiz

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Devletimiz tarafından Anadolu'da birbirinden güzel, Avrupa standartlarında stadyumlar inşa edildi. Biz de Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımızı bu şehirlerimizle buluşturmak için çaba içerisinde olacağız" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep'te Çekya ile oynayacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli takımın Diyarbakır'da oynadığı ve 2-1 kazandığı İskoçya maçına değinen Büyükekşi, "Grup eleme maçları öncesi güzel bir futbolla galibiyet elde ettik. Maçın bizim için en önemli tarafı ise A Milli Takım'ın Cumhuriyet tarihinde Diyarbakır'da ilk kez maç yapmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da Milli maç oynamamız ricası üzerine Avrupa standartlarına kavuşturulan Diyarbakır Stadı'nda İskoçya'yı ağırladık. Galibiyet almak elbette güzel ama bizim için önemli olan, milli takıma yakışır güzel bir futbol sergilemek ve Fair Play ruhuyla mücadele etmekti. Güzel bir dostluğun sergilendiği, bol pozisyonun olduğu, seyir zevki yüksek bir karşılaşma oldu. Hem şehirde hem de stadyumda çok güzel ambiyans, çok güzel bir ortam vardı. Milli Takımımız ile Diyarbakır halkı bütünleşti. Hem stadyumu doldurdular, hem tezahüratlar yaptılar. İskoç taraftarlar da hem maç öncesinde Diyarbakır'ı gezdiler, hem de güzel bir atmosferde takımlarını desteklediler. Onların da karşılaşmadan memnun kaldığını düşünüyorum. Şehir, stadyum, taraftar, sonuç, her şey gayet güzeldi. Diyarbakır'da böyle bir maçın olması hem federasyon olarak bizi hem de bütün vatandaşlarımızı çok memnun etti" diye konuştu.



"ANADOLU'DA BİRBİRİNDEN GÜZEL, AVRUPA STANDARTLARINDA STADYUMLAR İNŞA EDİLDİ"



Bundan sonra da A Milli Takım'ın maçlarını Anadolu'da oynaması için çaba göstereceklerini kaydeden TFF Başkanı, "Devletimiz tarafından Anadolu'da birbirinden güzel, Avrupa standartlarında stadyumlar inşa edildi. Biz de Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımızı bu şehirlerimizle buluşturmak için çaba içerisinde olacağız. Biliyorsunuz Milli Takımımız Çekya hazırlık maçını da cumartesi günü Gaziantep'te oynayacak. İnşallah Çekya maçında da İskoçya maçındaki gibi dostane bir maç ve arzu ettiğimiz güzel oyun ile galibiyet elde ederiz. Anadolu'da devletimizin yaptığı 40'tan fazla stadyum var. Hem oradaki vatandaşlarımıza milli maç izleme şansını tattırmak hem de bu statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlarda zamanı gelince; iklime göre, şehre göre, seyirci sayısına göre, sahaya göre hareket ederek takımımızın maçlarını Anadolu'da oynaması için hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.



"AVRUPA'NIN EN GENÇ MİLLİ TAKIMINA SAHİBİZ"



A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını da değerlendiren Mehmet Büyükekşi, "Ay-Yıldızlı takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için D grubunda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele edecek. Hırvatistan ve Galler 4 gün sonra başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiş takımlar. Ancak bizim de hedeflerimiz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için çaba ve gayret içindeyiz. Avrupa'nın en genç takımı olan ve yetenekli futbolculardan oluşan Milli Takımımıza olan inancımız da tam. Maçlar oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez. Oyuncularımız milli ruh, azim ve istekle sahada mücadele ettiklerinde, Türk halkının onlardan beklediği sonuçları alacaklardır diye düşünüyorum. Tabi EURO 2024'ün Almanya'da olmasının bizim için farklı bir önemi de var. Hem hocamız Alman, hem Almanya'da çok Türk var. Orada en çok bizim maçlarımızda seyirci olacak. Kendi evimiz gibi olacak. Milli Takım hepimizin, Türkiye'nin takımı. Belirttiğim gibi Avrupa'nın en genç takımına sahibiz. Bu genç takımın sabra ve desteğe ihtiyacı var. Bu takım Uluslar C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmemizi sağladı. Ancak oynadığımız son iki maçta teknik direktörümüz Stefan Kuntz sorgulandı. Öncelikle şunu dile getirmek istiyorum ki federasyon olarak biz her zaman istikrardan ve sürdürülebilir başarıdan yanayız. Anlık kararların bu zamana kadar Türk futboluna bir katkı yapmadığı inancındayım. 20 yıldır hiçbir hocamıza görev süresini tamamlama şansı vermemişiz. Yarı yolda bırakmışız ve tazminat ödemek zorunda kalmışız. Bu da milli takımın başarısını çok olumsuz etkilemiş. Artık buna son vermek istiyoruz. İstikrardan yanayız. Biraz sabırlı olalım. Her kötü sonuçtan sonra tez canlı olmamak lazım. Çok genç bir takımımız var. Sabır göstererek bu genç takımın gelişimi için çalışıyoruz. Genç takımın zaman zaman sıkıntıları olabilir. Sabırlı olabilirsek bu takım 5-10 yıl bize hizmet edecek. Başarılı ve güzel sonuçlar alması için sabredelim" ifadelerini kullandı.



"İLK DEFA BİR HAKEME JÜBİLE YAPACAĞIZ"



A Milli Takımımızın Çekya ile oynayacağı hazırlık maçında Cüneyt Çakır'a jübile yapacaklarını ifade eden Büyükekşi, "Türkiye'de ilk defa bir hakeme jübile yapılacak. Cüneyt Çakır, Çekya karşılaşmasında 5 dakika maç yönetecek ve jübile yapacak. Maçtan önce ona plaket vereceğiz. Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı hakemlerimizden olan Cüneyt Çakır'a Türk futboluna yaptığı hizmetler için hem teşekkür etmiş hem de hakemlik sonrası yeni hayatına güzel bir şekilde uğurlamış olacağız. Bundan sonra diğer hakemlerimiz için de jübile maçları yapacağız. Onlara değer veriyoruz. Hakemlerimizi daha değerli hale getirmek istiyoruz. Her maçtan sonra hakemlerin konuşulmasını istemiyoruz. Hakemlerin konuşulduğu değil futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sistem getirmek istiyoruz" dedi.