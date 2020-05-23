Mehmet Baykan, Spor Genel Müdürlüğüne atandı

Mehmet Baykan; ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ile İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu olarak da görev alıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Baykan, evli ve 2 çocuk babasıdır.