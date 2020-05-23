Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İzmir'den Adnan Süvari Sezonu başvurusu
İzmir'den Adnan Süvari Sezonu başvurusu
Diyanet: Dileyen evinde bayram namazını kılabilir
Diyanet: Dileyen evinde bayram namazını...
Kampanyaya destek 2 milyar TL'yi geçti
Kampanyaya destek 2 milyar TL'yi...
Pakistan’da can kaybı 97’ye yükseldi
Pakistan’da can kaybı 97’ye yükseldi
'Dirençli sporda maske ani ölümlere neden olabilir'
'Dirençli sporda maske ani ölümlere...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mehmet Baykan, Spor Genel Müdürlüğüne atandı

Spor genel müdürlüğü görevini 2011 yılından beri vekaleten sürdüren Mehmet Baykan, bu göreve resmen atandı. 2011 yılı itibarıyla görevini vekaleten yürüten Mehmet Baykan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 2020/239 kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla resmen atandı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:18
0 Okunma
Mehmet Baykan, Spor Genel Müdürlüğüne atandı

Mehmet Baykan; ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ile İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu olarak da görev alıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Baykan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet BaykanSpor Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'den Adnan Süvari Sezonu başvurusu
İzmir'den Adnan Süvari Sezonu başvurusu
Fenerbahçe dayanıklılık çalıştı
Fenerbahçe dayanıklılık çalıştı
İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı sponsor sıkıntısı çekiyor
İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı sponsor sıkıntısı çekiyor
Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
Pınar Karşıyaka'nın önceliği mevcut alacaklar
Pınar Karşıyaka'nın önceliği mevcut alacaklar
Alanyaspor'un yetenekleri 'orta'da
Alanyaspor'un yetenekleri 'orta'da
TFF Sağlık Kurulu, takım doktorlarıyla görüşecek
TFF Sağlık Kurulu, takım doktorlarıyla görüşecek
Mustafa Cengiz'den iyi haber; yoğun bakımdan çıktı
Mustafa Cengiz'den iyi haber; yoğun bakımdan çıktı
Ali Koç'tan kulüplere 19 Mayıs çağrısı
Ali Koç'tan kulüplere 19 Mayıs çağrısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı