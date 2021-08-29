Medipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor: 0-1

4’üncü dakikada sağ kanattan Emrah Başsan’ın etkili ortasında arka direkte Thiam’ın yakın mesafeden şutu ağlarla buluştu: 0-1.
6’ncı dakikada Kayserispor yine sağ kanattan geldi. Emrah’ın ortasında Thiam’ın zor pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
13’üncü dakikada Berkay’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut önce savunmaya sonra üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
63’üncü dakikada Mensah’ın pasında ceza sahası içinde Mane’nin sert şutu kaleci Volkan’da kaldı.
88’inci dakikada Aleksic’in ortasında Deniz’in ceza saha içinde yaptığı kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı.
DHA