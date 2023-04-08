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Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor deplasmanında

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

08 Nisan 2023 Cumartesi 11:52
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Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor deplasmanında
İstanbul

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 4 maçlık kötü gidişini geçen hafta MKE Ankaragücü'nü yenerek sonlandıran Medipol Başakşehir, 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Demir Grup Sivasspor ise 30 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Sivasspor 2-0 kazanmıştı.

2 oyuncu cezalı

Turuncu lacivertli ekipte iki oyuncu cezaları nedeniyle yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

MKE Ankaragücü maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danijel Aleksic ile Joao Figueiredo, Sivasspor karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Üç sarı kartla sınırda yer alan Leo Duarte ve Ahmed Touba ise yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Öte yandan, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Adnan Januzaj cezasını tamamladı. Turuncu-lacivertli futbolcu, görev verilmesi halinde Sivas deplasmanında forma giyebilecek.

AA

Son Güncelleme: 08.04.2023 12:09
Anahtar Kelimeler:
MedipolBaşakşehirSüperligDemirGrupSivasspor
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