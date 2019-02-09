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Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor: 1-1
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Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:26
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Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor: 1-1

Medipol Başakşehir, 11'inci dakikada Opseth'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken, BB Erzurumspor'un golü 74'üncü dakikada Egemen'den geldi. 

2'nci dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hücum yönünün solundan serbest vuruş kazanan turuncu lacivertli takımda topun başına Emre Belözoğlu geçti. Robinho, Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topa düzgün bir vuruş yaptı. Sehic topu çizgiden çıkarırken topa ikinci hamlesinde sahip oldu. 

6'ncı dakikada ceza sahası sağ çaprazından Caiçara'nın pasında topla buluşan Visca'ın şutunu kaleci Sehic kurtardı.

11'inci dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topu Opseth ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 

25'inci dakikada Obertan'ın uzak mesafeden şutu Başakşehir savunmasına çarpıp yön değiştirdi, kaleci Mert'in son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

35'inci dakikada BB Erzurumspor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda Obertan'ın pasıyla topla buluşan  Edouk'un vuruşu az farkla üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 

61'inci dakikada Visca'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Robinho'nun kaleci Sehic'i geçip çektiği şut yan ağlarda kaldı. 

74'üncü dakikada BB Erzurumspor beraberliği yakaladı. Emre Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa düzgün bir kafa vuruşu yapan Egemen takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirBüyükşehir Belediye Erzurumspor
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