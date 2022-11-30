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Maxim: Süper Lig zor bir lig

30 Kasım 2022 Çarşamba 14:43
Maxim: Süper Lig zor bir lig

GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, performansını arttırmak için çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, "Şu an için biz sadece işimize odaklandık. Türkiye ligi gerçekten çok zor bir lig. Her maçı kazanmak çok kolay değil'' dedi.


 

Gaziantep FK, lige Dünya Kupası nedeniyle veriden arada çalışmalarını sürdürdü. Günde çift idman yaparak hazırlıklarına hız kazandıran kırmızı-siyahlı ekip, antrenmana açma ve germe çalışmalarıyla başladı. Taktik çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rumen oyuncu, geçmişi fazla konuşmak istemediğini ve çalışmalarına devam ederek performansını arttırmak istediğini söyledi.

Maxim, ''Bir haftalık izin bizim için çok iyi oldu, ailemizle zaman geçirme fırsatı bulduk, futbolun dışında kaldık biraz. Bizim için iyi oldu yenilendik biraz. Onun haricinde burada her şey çok iyi gidiyor zaten. Şu an için biz sadece işimize odaklandık. Bazen futbolun içinde böyle şeyler olabiliyor, Türkiye ligi gerçekten çok zor bir lig. Her maçı kazanmak çok kolay değil. 4 maç iyi başladık, biz de kazanmak istiyorduk ama bazen mümkün olmaya biliyor. Bazen küçük dediğimiz takımlar bile puan alabiliyor sizden. Geçmişi fazla konuşmak istemiyorum ama geçime baktığımız zaman son dakikalarda puan kaybettiğimiz çok maç oldu. O puanları kaybetmesek daha yukarlarda olabilirdik çünkü son dakikalarda puan kaybımız fazla. Onun haricinde şu an her şey çok iyi gidiyor. Geçmişi fazla konuşmuyoruz artık, çalışmalar başladık aralığa kadar iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. 

'BENDEN BEKLENTİLER YÜKSEK'

Maxim, sadece işine odaklandığını ifade ederek, takımın performansı iyi olduğu zaman kendi performansının da iyi olduğunu kaydetti. Taraftarın kendisinden gol, asist beklediğini anlatan Maxim, şöyle dedi:

''Şu an kendi işime odaklanmış bulunuyorum. Ben her hafta takıma yardım etmek istiyorum ama bazen bu mümkün olmayabiliyor. Aslında ben kendi performansımın dışında takım olarak performansla ilgili bahsetmek istiyorum. Tabi ben iyi olduğum zaman takımda iyi oluyor, takım iyi olduğu zaman ben de iyi oluyorum. Herkesin benden beklentisi tabi ki yüksek, gol atmam, asist yapmam ama tabi benim için önemli olan kolektif başarı, takımın başarısı. Takım kazandığı zaman hepimiz kazanıyoruz zaten. Bu yönde zaten performansımı arttırmak için çalışıyorum.''

Öte yandan dünya kupası ile ilgili de görüşü sorulan tecrübeli oyuncu sonuçların sürpriz olabileceği cevabını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MAXİMSüper Lig
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