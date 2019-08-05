Matt Lojeski, TOFAŞ'ta

BURSA - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, geçtiğimiz sezon Turkish Airlines Euroleague ekibi Panathinaikos'ta forma giyen tecrübeli keskin şutör Matt Lojeski ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Son 6 yılını Yunanistan’da geçiren 1985 doğumlu ve 1.98 cm boyundaki Lojeski, 2013-2017 yılları arası Olimpiakos; son 2 sezonda ise Panathinaikos forması giydi.



Belçika pasaportlu olarak Belçika Milli Takımı’nda da görev yapan ABD’li oyuncu, geçtiğimiz sezon Panathinaikos’ta çıktığı 25 EuroLeague maçında 15.52 dakika süre almış ve 6.5 sayı-2.2 ribaund ve yüzde 35.6 üç sayı isabet oranı; Yunanistan liginde de 21 maçta 8.7 sayı-2 ribaund-1.9 asist ve yüzde 48.3 üç sayı isabet oranı ortalamalarını tutturdu.