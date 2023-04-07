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Masa tenisi il birincisi otizmli Rıza, Türkiye şampiyonluğu hedefliyor

Beden eğitimi öğretmeni sayesinde tanıştığı masa tenisinde kısa sürede il birinciliği elde eden 21 yaşındaki otizmli Rıza Kayhan, yeni başarılara imza atmak için gayretle çalışıyor.

07 Nisan 2023 Cuma 13:51
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Masa tenisi il birincisi otizmli Rıza, Türkiye şampiyonluğu hedefliyor
Kayseri

Rıza, geçen yıl ocak ayında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle masa tenisiyle tanıştı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara çıkan Rıza, raketi ilk kez eline aldıktan 4 ay sonra Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca mayıs ayında düzenlenen Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvası'nda zirveye çıktı.

Rıza, il birincisi olarak katılmaya hak kazandığı haziran ayındaki Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda ise derece elde edemedi.

Antrenörü ve babasının desteğiyle çalışmalarını azimle sürdüren Rıza, Türkiye şampiyonu olmak istiyor.

Baba Hüseyin Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna 6 yaşında otizm teşhisi konulduğunu söyledi.

Rıza çocukken konuşmadığı için çok endişelendiklerini anlatan Kayhan, "Sürekli doktora götürüyorduk. O dönemler otizmin ne olduğunu bilmiyorduk. Çevremizde böyle birisi yoktu. Otizmin ne olduğunu öğrenmeye başladık, apayrı bir dünyaya çıktık." dedi.

Kayhan, teşhis konulmasının ardından 2 yıl boyunca özel eğitim için eşi ve çocuklarının Ankara'da yaşadığını ve oğlunun şu an lisede eğitim aldığını ifade etti.

Beden eğitimi öğretmeninin Rıza'yı masa tenisiyle tanıştırdığını belirten Kayhan, şöyle devam etti:

"Rıza dört ay gibi bir sürenin sonunda il birincisi oldu. Sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Rıza'nın ilk turnuvasıydı. 4 aylık bir süreçten sonra 7 yaşından itibaren masa tenisi oynayan insanlarla mücadele etmesi bizim için iyiydi ama başarı beklemek hayalcilik olurdu. Orada kalabalık bir ortam vardı, atmosfer etkiliydi. Rıza'da da bir isteksizlik vardı. Galiba ilk turnuvası olmasından dolayı. Rıza, kayak da yapabiliyor. İki üç saatlik bir süre içerisinde gondolun çıktığı son noktadan aşağıya inebildi. Sporla arası iyi ama tabii imkanların da genişletilmesi gerekiyor."

"Her zaman kazanmak istiyor"

Kayhan, oğlunun masa tenisinin ardından dijital dünyaya daha az vakit ayırdığını ve davranışlarını kontrol edebilmeyi öğrendiğini dile getirdi.

Rıza'nın her zaman kazanmak istediğini, yenilgiyi kabul etmediğini vurgulayan Kayhan, "İlk zamanlar burada antrenmanda hocasına yenildiği zamanlar da strese giriyordu. İl birincisi olduğu günün sabahında birincilik kürsüsüne çıkıp poz vermişti, günün sonunda da bunu başardı." diye konuştu.

Rıza Kayhan da masa tenisini sevdiğini, Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak istediğini söyledi.

Kocasinan Belediyesinde özel sporcular koordinatörü olarak görev yapan antrenör Uğur Arı ise Türkiye Şampiyonası'na katılmanın Rıza için büyük bir tecrübe olduğunu, geçen zaman içinde de kendini geliştirdiğini vurguladı.

Arı, Rıza'nın ekim ayındaki Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OtizmliRızaKayhanMasaTenisi
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