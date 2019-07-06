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Marvin Sinan Büyüksakarya, Adanaspor'da

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon VFR Aalen takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Marvin Sinan Büyüksakarya, Adanaspor'da

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon VFR Aalen takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:18
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Marvin Sinan Büyüksakarya, Adanaspor'da

ADANA (DHA) -
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Marvin Sinan Büyüksakarya, kendisini turuncu beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarvinSinanBüyüksakaryaAdanasporönce Vatan
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