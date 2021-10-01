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Marsilya - Galatasaray: 0-0

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2'nci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 4'e, Marsilya ise 2'ye çıkardı.

01 Ekim 2021 Cuma 00:24
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Marsilya - Galatasaray: 0-0

9'uncu dakikada Marsilya gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder ortasını yaptı. Taylan'ın ters vuruşunda top üst direkten kornere gitti.

35'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, içeriye doğru kat edip şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı gitti.

45+8'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda kaleci Lopez gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Kerem, hemen arkasındaki Halil Dervişoğlu'nu gördü. Bu oyuncunun şutunda Marsilya savunması araya girdi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra yerden içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Dieng, kayarak vuruşunu yapmaya çalıştı ancak top auta gitti.

60'ıncı dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Payet ortasını yaptı. Arka direkte Saliba kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

75'inci dakikada Marsilya penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Guendouzi, Aanholt'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu bir kez daha izleyen Raczkowski, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
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