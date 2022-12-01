Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.046,43
ALTIN
1.066,69
DOLAR
18,64
STERLİN
22,66
EURO
19,46
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi
Rekabet Kurumu'ndan araç satış...
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel...
Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 224...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Marek Hamsik: 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin

01 Aralık 2022 Perşembe 14:43
Marek Hamsik: 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin

ANTALYA - Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, geçen sezon elde ettikleri başarıları tekrarlayabileceklerine inandığını söyledi.

Hamsik, Dünya Kupası'nda iki favorisi olduğunu da belirterek, "Brezilya ve Arjantin'in iyi takımlar olduklarını ve kupayı kazanacaklarını düşünüyorum ama asla bilemeyiz. Hep beraber izleyip göreceğiz" dedi.

Trabzonspor'un Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kampta Slovak oyuncu Marek Hamsik, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

35 yaşındaki oyuncu geçen sene tarih yazdıklarını, hem ligi kazanıp hem de Süper Kupa zaferi yaşadıklarını hatırlattı. Hamsik, "Takımımız için çok önemli anlardı. Geçmiş başarılar geçmişte kalıyor, önümüze bakmamız gerekiyor. İnanırsak bu sene de geçen sene yaptığımız başarıyı tekrarlayabiliriz" dedi.

'ZİRVEYLE ARAMIZDA 6 PUAN FARK VAR'

Aranın kendileri için önemli olacağını vurgulayan tecrübeli orta saha, şöyle devam etti:

"Verilen ara sezonun geri kalanına hep beraber hazırlanabilmemiz için iyi bir fırsat oldu. Geçen sene lige çok iyi bir başlangıç yapmıştık ve sonuna kadar bunu sürdürüp en tepede yer almıştık. Bu sene daha farklı oldu. Lig biraz daha yarışmacı. 8 takımın 7 puanlık farkla sıralandığını görüyoruz. Bizim de zirveyle aramızda 6 puan fark var. Kapanabilir bir fark, sadece çalışmamız ve inanmamız gerekiyor."

'EN İYİ SAVUNMA YAPAN LİGİ KAZANIR, ŞAMPİYON OLUR'

Rakamlar üzerinden bakılınca orta sahada rakibi karşılamada iyi olmadıklarının hatırlatılması üzerine Hamsik, "Bunun üzerine konuştuğunuzda iyi olmadığını görüyorsunuz ama bilinen bir söz vardır; en iyi savunma yapan ligi kazanır, şampiyon olur. Bunun üzerine çalışacağız ve bu durumu daha iyi bir hale getireceğiz" diye konuştu.

'2 FAVORİM VAR'

Marek Hamsik, futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine sezon sonunda ailesiyle oturup karar vereceğini vurguladı. Hamsik, Dünya Kupası'yla ilgili de "Dünya futbolunda en büyük turnuvadan bahsediyoruz. Bir seyirci olarak tüm maçları izlemeye çalışıyorum. 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin'in iyi takımlar olduklarını ve kupayı kazanacaklarını düşünüyorum ama asla bilemeyiz. Hep beraber izleyip göreceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marek HamsikFavoriDünya Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sacha Boey: Galatasaray'da şampiyon olmak benim için önemli
Sacha Boey: Galatasaray'da şampiyon olmak benim için önemli
Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor
Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor
İzmir kulüpleri omuz omuza
İzmir kulüpleri omuz omuza
Maxim: Süper Lig zor bir lig
Maxim: Süper Lig zor bir lig
Olaylı derbide gözler PFDK'da
Olaylı derbide gözler PFDK'da
Pınar Karşıyaka'da Flatten resmen gitti
Pınar Karşıyaka'da Flatten resmen gitti
Ezeli rekabet değil ebedi dostluk
Ezeli rekabet değil ebedi dostluk
Trabzonspor’un Antalya kafilesinde 3 genç isim
Trabzonspor’un Antalya kafilesinde 3 genç isim
Trabzonsporlu Bartra, İspanya'da ameliyat oldu
Trabzonsporlu Bartra, İspanya'da ameliyat oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول