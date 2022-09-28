Marc Bartra: Şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım

TRABZON - Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, "Önemli projeye geldiğimin farkındayım. Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idman öncesinde bordo-mavili ekibin İspanyol savunmacısı Marc Bartra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'a sezon başında katılan Bartra, transfer süreci ve çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.



"ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"



Başka ligden geldiği için bir geçiş süreci yaşadığını belirten Bartra, "Başka ligden geldim, adapte olmaya çalışıyorum, zaman gerekir. Bu lige geldiğimde geçişlerin çok fazla yapıldığını, boş alanların olduğunu gördüm. Bu da dolayısıyla hem savunma yaparken hem de hücum ederken faulle kartla sonuçlanabilecek aksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Çok fazla maç oynadık. Ben de ligi, takım arkadaşlarımı, rakiplerimizi daha iyi tanıyacağım. Ligi daha iyi tanıma fırsatı bulacağım. İlk maçlarda geçiş sürecinden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Geldiğim ilk andan itibaren maçlara, takıma adapte olmaya çalıştım. Takımla beraber çalışmaktan kendimi çok mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.



"DOĞRU TERCİH YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"



Transfer sürecine ilişkin gelen bir soru üzerine Bartra, "Real Betis'te benim durumuma baktığınızda son yılda Kral Kupasını kazanmıştık. Takımdaki teknik direktörün güvenini kazanmış ve her zaman oynayan oyuncuydum. Trabzonspor'un teklifi gelmeden birkaç hafta önce transfer durumunu sorsanız 'kalacağım' derdim. Trabzonspor'un teklifi geldikten sonra hem Betis'in satış yapma gerekliliği hem de Trabzonspor'un benle ilgili projesi, takımın gelecek yönelik planları, son lig şampiyonu olması, Avrupa'da yer alacak olması ve takımın sizden beklentileri net olarak açıklandığında fikirleri değiştirebiliyor. Ama bu hiçbir zaman kolay süreç olmayacaktır. Benim de sürecim böyle işledi. Gelmeden önce Betis'te mutluydum. Orada kalmak ve kariyerime devam etmek istiyordum. Benimle olan fikirlerini anlattılar. Neler beklediklerini, ne istediklerini, beni neden istediklerini çok iyi derecede anlattılar. Yoksa bundan fikirlerinizin değişmesine yol açıyor. Buraya gedikten sonra sadece mutlu olmadım, burada ne kadar çok sevildiğimi de gördüm. Burada olmaktan dolayı da mutluyum. Doğru tercih yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"ÖNEMLİ PROJEYE GELDİĞİMİN FARKINDAYIM"



Kendisinin, Trabzonspor'un ilk İspanyol oyuncusu olmasının hatırlatılması üzerine Bartra, şöyle konuştu:



"Aslında bahsettiğiniz durumu ben Dortmund'da da yaşamıştım. Dortmund tarihinin ilk İspanyol futbolcusu olmuştum ve benden sonra birçok İspanyol futbolu orada oynamıştı. Trabzonspor'un ilk İspanyol futbolcusu olduğumu gelirken bana söylediler bende çok şaşırdım ve mutlu oldum. Türk futbolunda daha önce oynamış, eski takım arkadaşlarım, şu an Trabzonspor'da oynayan oyuncularla, daha sonra tanıdığım Türk oyuncularla hep Trabzonspor'u konuştuk. Trabzonspor'un onlar için ne ifade ettiğini, onlarını Trabzonspor hakkında ki görüşlerini sordum. Aldığım bütün öneriler veya duyduğum bütün fikirler çok olumluydu. Önemli projeye geldiğimin farkındayım. Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum."



"TAKIMIN GENELİ GENİŞ VE KALİTELİ"



Takımın çok kaliteli isimlerden oluştuğunu ifade eden Bartra, takım savunmasındaki başarıda da bunun etkili olduğunu söyledi. Bartra, "Bunun birçok sebebini sayabilirsiniz. Baktığınızda aramıza yeni katılan çok sayı arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın birçoğu geldiği ilk andan itibaren idman yapamadan maçlara çıkmak zorunda kaldı. Yoğun tempodan geçiyoruz ve arka arkaya çok maç oynuyoruz. Takımın geneli geniş ve kaliteli. Her oyuncunun yerine oynayacak çok kaliteli oyuncularımız var. Gruptaki oyuncu seviyesinin birbirine çok yakın. Bunların birbirlerinin oyun tarzlarını tamamen anlamak için zaman gerekir. Ama maalesef sezon başladığı andan itibaren çok yoğun maç olduğu için çok fazla idman yapma ve birbiriyle olma şansı olmuyor. Ancak bu arada son maçlarda özellikle takım daha geliştiğini ve birbirine çok daha uyum sağladığını görüyorsunuz. Bu bahsettiğim kaliteden kaynaklı. Ligin geneline baktığında takım sahaya çıktığında ben rakipten daha iyiyim düşüncesi oyuncunun kafasına girdiğinde hücuma gitme isteği olabiliyor. Şansız olarak rakiplerin yakaladığı o pozisyonlarda, geçişlerde goller yedik. Son maçlarda bunu düzelttiğimizi ve iyi oyunlar ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Beraber vakit geçirme ve antrenman yapma şansı olduğunda bunun çok daha iyiye gittiğini görüyoruz. Son maçlarda bunu gösteriyor" diye konuştu.



"HAYALİM DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK"



Hayalinin Dünya Kupası'nda oynamak olduğunu kaydeden İspanyol savunmacı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Her oyuncunun en büyük hayali Dünya Kupası'nda oynamak. Kolay olmadığının farkındayım ama en ufak şans varsa bunu zorlayacak karakterdeyim. İspanya takımında Luiz Enrique, benim daha önce çalıştığım hocam; her oyuncuyu izler, hepsi ile fikri vardır. Ben de bana burada şans açılırsa mutlaka o şansı sonuna kadar zorlayıp Dünya Kupası'nda yer almak istiyorum. Benim buraya geliş amacım sadece zaman geçirmek değil Trabzonspor'un en üste tutabilmek, hak ettiği yerlere getirmek. Benim de bireyler hedefim dünya kupasında böyle bir şans olursa yer almak isterim."