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Maratonİzmir için geri sayım başladı

23 Mart 2022 Çarşamba 15:06
Maratonİzmir için geri sayım başladı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i spor kentine dönüştürme hedefinin önemli adımlarından Uluslararası İzmir Maratonu Maratonİzmir'in üçüncüsü için geri sayım başladı. Uluslararası etkinlikte bu yıl da Birleşmiş Milletler'in liderlik ettiği, "Sürdürülebilirlik" temasıyla koşulacak. Festival havasında geçecek maratonun etkinlikleri 14 Nisan'da başlayacak. Koşu ise 17 Nisan Pazar günü yapılacak. Üçüncüsü düzenlenecek etkinliğin 2020'de, "Ormanİzmir" ve 2021'de de "Sürdürülebilirlik" temasıyla yapıldığını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, "Başkanımızın vizyonuyla oluşturulan, 'Başka Bir Tarım Mümkün', yüzülebilir İzmir Körfezi, Terra Madre, Ormanİzmir, sosyal destek hizmetleri, spor ve kültür faaliyetleri ile eşitsizliklerin giderilmesi Birleşmiş Milletler'in dünyada liderlik ettiği 17 maddenin birer parçası. İzmir, bu projeler sayesinde sadece ülkemize değil, tüm dünyaya örnek bir model yaratıyor. Maratonİzmir'in üçüncüsü bu modelin çok daha güçlü bir şekilde duyulmasını sağlarken, farkındalık gücünü de artıracak" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcular ve sporseverler, Maratonİzmir için etkinlik alanı olarak belirlenen Kültürpark'ta 14-17 Nisan tarihleri arasında konserler, etkinlikler ve söyleşiler eşliğinde ağırlanacak. Etkinlikler dizisi boyunca Kültürpark'ta ayrıca isteyen sporseverler diledikleri spor branşlarını da deneyimleyebilecek. Etiyopyalı Tsegaye Getachew'in geçen yıl elde ettiği 2 saat 9 dakika 35 saniyelik dereceyle Türkiye'nin en hızlı parkuru haline gelen Maratonİzmir'in startı, 17 Nisan Pazar günü saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maratonİzmir'de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak atletler, Marinaİzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaratonİzmirGeri Sayım
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