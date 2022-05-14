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Manisa'da yarı maraton heyecanı

14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:52
Manisa'da yarı maraton heyecanı

MANİSA - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) bünyesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" yarın koşulacak.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, TAF Başkanı Fatih Çintimar, Vestel CEO'su Turan Erdoğan ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Çelik de katıldı. 

Maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Bu yıl ilk kez düzenlenen Manisa Yarı Maratonu'nun bütün sporların anası olan atletizm branşının gelişimine ivme kazandıracağına inancım sonsuz. Federasyonumuz bütün paydaşlarıyla büyümeye devam ediyor. Türk Milli Takımı'nda olimpiyat kotası alan 100 sporcunun 35'i atlet. Bize katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yarı maratona katılan koşucular adımlarını iyilik için atacak. Koşu için alınan kayıt ücretleri görme engelli bireyler için tasarlanan, "Akıllı Baston" bağışına dönüşecek. Türkiye Beyazay Derneği aracılığıyla açılan kampanyada toplanan bağışlarla görme engelli gençlere akıllı baston hediye edilecek. Yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerini başarı ile tamamlayan ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya hediye çeki verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaYarı Maratın Heyecanı
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